Oliver Heiðarsson hefur verið sterklega orðaður við heimkomu frá króatíska liðinu Lokomotiva Zagreb og er sagður á leið til Keflavíkur.
Fótbolti.net greinir frá eftir heimildum og segir króatíska félagið hafa samþykkt tilboð Keflavíkur í leikmanninn.
Oliver hefur verið orðaður við nokkur lið en einna helst höfðu ÍBV og Valur verið nefnd áður en Keflavík kom til sögunnar. Oliver spilaði áður hjá ÍBV undir stjórn Hermanns Hreiðarssonar, sem þjálfar nú Val.
Oliver er 25 ára gamall leikmaður og hefur einnig spilað með Þrótti og FH hér á landi. Í heildina á hann að baki 124 meistaraflokksleiki á Íslandi og 29 mörk.
Oliver er sonur Heiðars Helgusonar, fyrrum atvinnu og landsliðsmanns í knattspyrnu.
Keflavík heimsækir KR í sínum fyrsta leik í Bestu deildinni eftir að hafa unnið Lengjudeildarumspilið í fyrra.