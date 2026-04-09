Ragnari Frey býðst hærra starfs­hlut­fall á Land­spítalanum

Berghildur Erla Bernharðsdóttir og Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifa
Ragnar Freyr Ingvarsson læknir
Ragnar Freyr Ingvarsson læknir Vísir/Ívar

Framkvæmdastjóri á Landspítalanum segir að rík aðhaldskrafa stjórnvalda á spítalann hafi valdið því að fækka þurfi stöðugildum. Ákveðið hafi verið að segja frekar upp fólki sem er með minni stöðugildi og því hafi staða Ragnars Freys Ingvarssonar læknis verið lögð niður. Ragnari verði hins vegar boðið hærra starfshlutfall. Ragnar Freyr er undrandi á uppsögninni.

Ragnar Freyr Ingvarsson, læknir á Landspítalanum, vakti athygli á Facebook í gær á því að honum hefði verið tilkynnt símleiðis í gær að staða hans hefði verið lögð niður á spítalanum. Færslan vakti mikla athygli enda hefur verið fjallað mikið um læknaskort á spítalanum. Ragnar hefur verið í þrjátíu prósenta starfi og var í launalausu leyfi. Hann gagnrýnir skýringar um að ástæðan sé aðhaldskröfur.

„Það kom mér spánskt fyrir sjónir verandi að ég er í launalausu leyfi fram að hausti þannig það er ljóst að það sparast ekki miklir peningar á þessari aðgerð,“ segir Ragnar.

„Þetta kom mér verulega á óvart. Ég bjóst við þegar hann kynnti sig í símanum að hann væri að biðja mig um að koma úr launalausu leyfi í vinnu miðað við það ástand sem hefur verið lengi og versnað. Mönnun á almennum lyflækningum er slæm og það vantar á margar vaktir og það hefur versnað mikið núna eftir brotthvarf eins vinnufélaga úr störfum.“

Munt þú fara fram á frekari skýringar frá stjórnendum spítalans?

„Já, ég ræddi við forstjóra í morgun og bað hann um að mér yrði sent uppsagnarbréfið mitt svo ég hefði það skriflegt það sem sagt var við mig símleiðis í gær. Ég mun að sjálfsögðu óska eftir frekari rökstuðningi og leita réttar míns,“ segir hann.

Rafn Benediktsson, framkvæmdastjóri bráða-, lyflækninga- og endurhæfingarþjónustu Landspítalans sem sá um uppsögnina, segir að Ragnari Frey hafi verið sagt upp störfum vegna ríkrar aðhaldskröfu á Landspítalann.

„Það felst þá meðal annars í því að verja þjónustuna og nýta ónotuð stöðugildi og hreinlega að fækka stöðugildum sem eru lág eða lítið hlutfall og eru ekki nýtt. Því miður lendir það á einhverjum einstaklingum eins og hér,“ segir Rafn.

Er þá von á fleiri uppsögnum á deildinni?

„Já, þær hafa farið fram og eru væntanlegar.“

Hversu miklar eru þær?

„Þetta eru bara örfáir einstaklingar í raun og veru.“

Hann segir að Ragnari Frey bjóðist að koma í aukið starfshlutfall þar sem það sé best ef fólk starfaði á spítalanum í áttatíu til hundrað prósenta hlutfalli. Taki Ragnar Freyr því boði, sem hann viti að standi til boða, sé hann velkominn aftur til starfa.

Í færslu á Facebook neitar Ragnar Freyr því að rætt hafi verið við hann um aukið starfshlutfall. Þá hafi enginn fundur verið boðaður.

„Það fer fram í viðtalinu sem við vonandi náum að hafa í dag, þá verður talað um þetta og það er búið að nefna þetta við hann,“ segir Rafn.

Þá segir hann uppsagnirnar ekki vera persónulegar og ákvörðunin tengist ekki því að Ragnar Freyr hafi verið áberandi í baráttunni fyrir betra starfsumhverfi á spítalanum.

Fréttin var uppfærð með viðbrögðum Ragnars Freys.

