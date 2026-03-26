Fækka stöðugildum hjá ríkinu um eitt prósent

Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, hefur lagt fram fjármálaáætlun fyrir árin 2027–2031. Í henni kemur fram að hallarekstur ríkissjóðs verði stöðvaður árið 2027 og skuldahlutfall hins opinbera lækkað markvisst á tímabilinu. Meðal hagræðingaraðgerða sem hann boðar er fækkun stöðugilda hjá ríkinu um eitt prósent.
Í fréttatilkynningu þess efnis á vef stjórnarráðsins segir að markmið áætlunarinnar sé að skapa stöðugleika í efnahagslífinu til að takast á við breyttar aðstæður.
„Undanfarin ár hafa einkennst af hægari hagvexti og meiri óvissu en áður. Þessum aðstæðum þarf að sýna viðspyrnu með skýrri forgangsröðun og ábyrgri stefnu í ríkisfjármálum. Bætt afkoma ríkissjóðs leggur grunn að lægri verðbólgu og þ.a.l. lægra vaxtastigi, sem hefur bein og jákvæð áhrif á heimili og fyrirtæki.“
Þá segir að áhersla sé lögð á að halda aftur af vexti ríkisútgjalda og halda honum vel innan marka stöðugleikareglu, ásamt því að einfalda stjórnsýslu og nýta fjármuni betur. Áfram verði unnið að því að lækka skuldahlutfall hins opinbera og er áætlað að það lækki úr 44% af landsframleiðslu árið 2026 í 41% árið 2031.
Þá eru nýjar hagræðingaraðgerðir boðaðar en meðal þeirra er eins prósents fækkun stöðugilda hjá ríkinu þar sem stefnt er að því að spara tæplega fjóra milljarða króna árlega, án skerðingar á grunnþjónustu. Tekjur ríkissjóðs verði styrktar með frekari umbótum á skattkerfinu.
Samkvæmt vefnum Rikisreikningur.is eru um 20 þúsund stöðugildi hjá ríkinu og má því ætla að stöðugildum verði fækkað um tvö hundruð.
Fram kemur að skýr áhersla sé lögð á öfluga uppbyggingu og markvissa fjárfestingu.
„Forgangsröðun fjármuna tryggir að áfram verði fjárfest í grunninnviðum, sérstaklega í heilbrigðiskerfi, samgöngum, málefnum barna, menntamálum og öðrum lykilmálaflokkum sem styðja við verðmætasköpun, lífskjör og aukin lífsgæði,“ segir í tilkynningu.
„Staða íslenska hagkerfisins er í grunninn sterk og horfur til lengri tíma jákvæðar. Aðstæður krefjast þess þó að áfram sé haldið af festu og ábyrgð. Þegar ríkissjóður er vel rekinn þá gengur Íslandi vel. Með skýrri stefnu í ríkisfjármálum er lagður grunnur að stöðugra efnahagslífi og bættum lífskjörum til framtíðar,“ er að lokum haft eftir Daða Má Kristóferssyni fjármála- og efnahagsráðherra.