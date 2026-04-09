Íslenski boltinn

Víkingar bjóða börnum undir sex­tán ára frítt á Blikaleikinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Víkingar hefja titilvörnina á heimavelli sínum á móti erkifjendum síðustu ára. Vísir/Hulda Margrét

Opnunarleikur Bestu deildar karla í fótbolta er á föstudagskvöldið þegar Íslandsmeistarar síðustu fimm ára mætast í Víkinni.

Íslandsmeistarar Víkings taka þá á móti Breiðabliki sem varð Íslandsmeistari árið áður.

Leikurinn hefst klukkan 19.15 en haustið 2024 mættust þessi lið einmitt í hreinum úrslitaleik á sama stað.

Fyrsta umferðin klárast síðan með fimm leikjum á sunnudaginn.

Víkingar tilkynntu á samfélagsmiðlum sínum að það sé ókeypis á leikinn fyrir börn sextán ára og yngri.

Það er búist við góðri mætingu á leikinn enda bæði lið líkleg til afreka í sumar eins og sumrin á undan. Þessi leikur gæti því skipt miklu máli þegar upp er staðið.

Besta deild karla Víkingur Reykjavík Breiðablik

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið