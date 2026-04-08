Jasveen Sangha, eða Ketamín-drottningin, hefur verið dæmd til fimmtán ára fangelsis fyrir að selja Friends-leikaranum Matthew Perry vímuefni sem hann neytti og leiddu til andláts hans.
Perry fannst látinn í heitum potti á heimili sínu í október árið 2023. Hann hafði glímt við vímuefnafíkn árum saman og var niðurstaða krufningar að hann hefði látist af of stórum skammti af ketamíni. Perry hafði greint frá því að hafa tekið ketamín vegna þunglyndis sem hann glímdi við.
Sangha játaði í september í fyrra að hafa dreift og selt ketamíni sem leiddi til þess að Perry lést. Hún játaði einnig að hafa selt öðrum manni, Cody McLaury, ketamín en hann fannst látinn árið 2019, aðeins nokkrum klukkustundum eftir að hafa keypt af henni ketamín.
Saksóknarar lýstu heimili SAngha við réttarhöldin sem „eiturlyfja-stórmarkaði“ sem hafi fjármagnað glæstan lífsstíl hennar. Fram hefur komið í fyrri umfjöllun að hún hafi selt ketamín þaðan allt frá árinu 2019 og að viðskiptavinir hennar hafi verið bæði frægir og valdamiklir einstaklingar.
Við rannsókn málsins fannst mikið magn af ketamíni á heimili SAngha auk annarra vímuefna.
Ketamín er svæfingarlyf sem veldur hugrofseinkennum og getur kallað fram ofskynjanir. Lyfið getur valdið brenglaðri sjón og heyrn og látið notandanum líða eins og hann sé aftengdur eða ekki við stjórn. Lyfið er notað sem deyfilyf fyrir bæði menn og dýr og á aðeins að vera notað af læknum og undir ströngu eftirliti. Lyfið hefur síðustu ár einnig verið vinsælt til notkunar við skemmtun en einnig til að vinna bug á áfengissýki og geðrænum vanda eins og þunglyndi til dæmis.
Fram kemur í umfjöllun BBC um dóminn að fyrir dómsuppkvaðningu óskaði Debbie Perry, stjúpmóðir Perrys, eftir því að Sangha myndi fá hámarksrefsingu. Hún sagði hana hafa valdið óafturkræfanlegum skaða í yfirlýsingu sem hún sendi á dómstólinn í dag.
„Þú ollir þessu... Þú sem hefur næga hæfileika í viðskiptum til að græða peninga valdir þá einu leið sem særir fólk,“ sagði hún. „Vinsamlegast dæmið þessa hjartalausu konu í hámarksfangelsi svo hún geti ekki skaðað aðrar fjölskyldur eins og okkar.“
Sangha hefur verið í haldi frá því í ágúst árið 2024. Refsing fyrir glæpinn var að hámarki 65 ár en hún var dæmd til fimmtán ára fangelsis. Lögmenn hennar óskuðu þess í mars að dómari myndi ekki dæma hana til hámarksrefsingar, hún hefði tekið ábyrgð á sínum glæpum með því að játa og hefði ekki brotið af sér áður.
Sangha er einn fimm einstaklinga, þar á meðal læknir og aðstoðarmaður leikarans, sem bandarísk yfirvöld segja að hafi útvegað Perry ketamín, nýtt sér fíkniefnavanda hans í hagnaðarskyni og leitt til dauða hans af völdum ofskömmtunar. Hinir fjórir hafa einnig fallist á að játa sig seka um ákærur í málinu.
Dr. Salvador Plasencia, sem útvegaði leikaranum ketamín vikurnar fyrir andlát hans, var í desember dæmdur í 30 mánaða fangelsi og Mark Chavez, læknir í Kaliforníu sem seldi Perry ketamínið, var dæmdur í átta mánaða stofufangelsi og þriggja ára skilorðsbundið eftirlit.