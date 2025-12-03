Dæmdur í fangelsi fyrir að selja Perry ketamín Samúel Karl Ólason skrifar 3. desember 2025 23:56 Salvador Plasencia kallaði Matthew Perry fávita í skilaboðum til annars læknis og sagði að hægt væri að hagnast á leikaranum. AP Salvador Plasencia, læknir sem játaði að hafa selt leikaranum Matthew Perry ketamín hefur verið dæmdur í 30 mánaða fangelsi. Hann er ekki sakaður um að hafa selt Perry skammtinn sem dró hann til dauða. Perry fannst látinn í heitum potti heima hjá sér í október 2023. Rannsókn leiddi í ljós að hann hafði dáið vegna neyslu ketamíns. Hann var 54 ára gamall og hafði lengi glímt við fíkn. Aðrir sem voru ákærðir í málinu voru læknar og aðstoðarmaður Perry sem voru þeir sem útveguðu Perry ketamínið og misnotuðu þannig fíkn hans sér til gróða, og samkvæmt yfirvöldum, leiddu þannig til andláts hans af völdum ofneyslu. AP fréttaveitan hefur eftir dómaranum sem las upp dóminn gegn Plasencia í dag að þó læknirinn hafi ekki selt Perry hans síðasta skammt, hafi hann og aðrir nýtt sér fíkn Perry og hagnast á henni. Þetta fólk hafi leitt hann áfram þá leið sem leiddi til dauða hans. Plasencia viðurkenndi að hafa nýtt sér fíkn leikarans og að hann hefði vitað að Perry ætti í vandræðum. Í skilaboðum sem hann sendi öðrum lækni kallaði Plasencia Perry „fávita“ sem hægt væri að græða á. Saksóknarar höfðu farið fram á að hann yrði dæmdur í þriggja ára fangelsi. Læknirinn var leiddur úr dómsal í handjárnum á meðan móðir hans grét hástöfum, samkvæmt blaðamanni AP sem var í salnum. „Uppáhaldsvinur“ allra Áður en dómurinn var kveðinn upp lásu móðir Perrys og tvær hálfsystur hans upp yfirlýsingar. Þær sögðu meðal annars að dauði hans hefði haft gífurleg og slæm áhrif á þær. Madeleine Morrison sagði að heimurinn syrgði með þeim. „Hann var uppáhaldsvinur allra,“ sagði hún en Perry var hvað þekktastur fyrir að leika Chandler Bing í þáttunum Friends. Suzanne Perry, móðir leikarans, talaði um styrk sonar síns og hvað honum hefði tekist að áorka í lífinu. „Þú kallaðir hann fávita,“ sagði hún við Plasencia. „Það var engin fáviska í þessum manni. Hann var meira að segja fíkill sem naut velgengni.“ Perry brast seinna meir í grát og skammaði Plasencia fyrir það sem hann gerði syni hennar. „Ég hefði átt að vernda hann“ Plasencia ávarpaði einnig dómarann þar sem hann sagðist ekki geta ímyndað sér daginn þegar hann þyrfti að útskýra fyrir tveggja ára syni sínum að hann hefði ekki verndað son annarrar konu. „Það særir mig svo mikið. Ég trúi ekki að ég sé hérna,“ sagði hann. Þá bað hann fjölskyldu Perrys afsökunar og sagði: „Ég hefði átt að vernda hann.“ Dómsuppkvaðning hinna fjögurra sem hafa játað sök mun eiga sér stað á næstu mánuðum. Bandaríkin Erlend sakamál Andlát Matthew Perry Hollywood Mest lesið Tveir lokið störfum, tveir að hætta og tvö störf auglýst í dag Innlent Banaslys á Fjarðarheiði Innlent Ný könnun sýnir meirihlutann fallinn í borginni Innlent Fær ekki framlengingu í Borgó „þvert á allar hefðir“ Innlent Gekk út af fíknigeðdeild og fannst látinn sólarhring síðar Innlent Ekkert verður af áttafréttum Innlent Birtu áður óséðar myndir af einkaeyju Epsteins Erlent Skíthræddum unglingum ógnað af grímuklæddum gengjum Innlent Hættir sem ritstjóri Kastljóss Innlent Hegðun ráðherra „ekki bara forkastanleg, hún er hættuleg“ Innlent Fleiri fréttir Dæmdur í fangelsi fyrir að selja Perry ketamín Leggja fram áætlun um haldlagningu frystra sjóða Rússa Braust inn í vínbúð og „drapst“ á klósettinu Birtu áður óséðar myndir af einkaeyju Epsteins Rússneskur geimfari sakaður um njósnir Náðar Demókrata sakaðan um mútuþægni Þorgerður mætt en söguleg fjarvera Rubio vekur furðu Lögregla vaktar hægðir meints skartgripaþjófs Stöðva afgreiðslu umsókna innflytjenda frá nítján ríkjum Hefja aftur leit að MH370 Vill alla Sómala á brott: „Landið ykkar er glatað og við viljum þá ekki í okkar landi“ Engin niðurstaða á annars „gagnlegum“ fundi Fyrrverandi forseti Hondúras laus eftir náðun Trumps Segist tilbúinn í stríð við Evrópu Fyrrverandi utanríkismálastjóri ESB handtekinn Sparka Hitler-eftirhermu úr Valkosti fyrir Þýskaland Íhuga að banna stjórnmálaflokkum að taka við rafmyntum Forstjórar Volvo og Polestar vara við frestun „Pavarotti á ís“ vekur reiði ekkju stórsöngvarans Trump sagður hafa sett Maduro afarkosti Segir Pokrovsk geta orðið stökkpall lengra inn í Úkraínu Bjóða Rússum flotastöð við Rauðahafið Viðurkenna umdeilda árás en fría Hegseth ábyrgð Adolf ekki lengur Hitler Annar sonur „El Chapo“ sagður ætla að játa brot sín Fleiri en þúsund látnir vegna gífurlegra flóða Krefjast svara um fyrirskipanir Hegseth varðandi bátaárásirnar Yfirvöld í Georgíu grunuð um efnavopnanotkun gegn mótmælendum Fundurinn afkastamikill en mikið verk fyrir höndum Biður forsetann um náðun Sjá meira