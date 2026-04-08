Tveggja marka sigur PSG hefði hæglega getað orðið stærri Valur Páll Eiríksson skrifar 8. apríl 2026 18:30 Ousmané Dembelé og Desiré Doué fögnuðu sætum sigri en fóru líka illa með góð færi. Stuart Franklin - UEFA/UEFA via Getty Images PSG er með 2-0 forystu í einvíginu gegn Liverpool í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Desiré Doué og Kvicha Kvaratskhelia skoruðu mörkin en þau hefðu hæglega getað verið fleiri. Eftir fína byrjun á leiknum var heppnin með PSG í liði þegar Desiré Doué skaut skoti fyrir utan vítateig á 11. mínútu. Boltinn skoppaði af varnarmanni og yfir markmanninn Giorgi Mamardashvili. Einstaklega svekkjandi fyrir Liverpool en verðskuldað mark hjá heimamönnum. Mamardashvili kom hins vegar í veg fyrir að forystan stækkaði fyrir hálfleik. Desiré Doué og Ousmane Dembelé komust báðir í dauðafæri en tókst ekki að sigra markmanninn. Á hinum endanum tók Liverpool ekki eitt einasta skot í fyrri hálfleik. Kvicha Kvaratskhelia komst svo í frábært færi í upphafi seinni hálfleiks en aftur varði Mamardashvili. Kvaratskhelia sólaði bæði varnarmann og markmann áður en hann skoraði markið. Justin Setterfield/Getty Images Kvaratskhelia sigraði markmanninn hins vegar skömmu síðar á 65. mínútu þegar hann sólaði sig í gegnum vörnina og rak boltann yfir línuna. PSG hefði hæglega getað bætt fleiri mörkum við en boltinn vildi ekki inn og skoppaði af stönginni í eitt skiptið. Heimamenn vildu síðan fá vítaspyrnu undir lok leiks en Liverpool slapp með skrekkinn. Liðin mætast aftur næsta þriðjudag og ljóst er að Liverpool þarf á mun betri frammistöðu að halda til að detta ekki úr leik í Meistaradeildinni. Enski boltinn Franski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Liverpool FC