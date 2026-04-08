Tveggja marka sigur PSG hefði hæg­lega getað orðið stærri

Valur Páll Eiríksson skrifar
Ousmané Dembelé og Desiré Doué fögnuðu sætum sigri en fóru líka illa með góð færi.
Ousmané Dembelé og Desiré Doué fögnuðu sætum sigri en fóru líka illa með góð færi. Stuart Franklin - UEFA/UEFA via Getty Images

PSG er með 2-0 forystu í einvíginu gegn Liverpool í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Desiré Doué og Kvicha Kvaratskhelia skoruðu mörkin en þau hefðu hæglega getað verið fleiri.

Eftir fína byrjun á leiknum var heppnin með PSG í liði þegar Desiré Doué skaut skoti fyrir utan vítateig á 11. mínútu.

Boltinn skoppaði af varnarmanni og yfir markmanninn Giorgi Mamardashvili. Einstaklega svekkjandi fyrir Liverpool en verðskuldað mark hjá heimamönnum.

Mamardashvili kom hins vegar í veg fyrir að forystan stækkaði fyrir hálfleik. Desiré Doué og Ousmane Dembelé komust báðir í dauðafæri en tókst ekki að sigra markmanninn.

Á hinum endanum tók Liverpool ekki eitt einasta skot í fyrri hálfleik.

Kvicha Kvaratskhelia komst svo í frábært færi í upphafi seinni hálfleiks en aftur varði Mamardashvili.

Kvaratskhelia sólaði bæði varnarmann og markmann áður en hann skoraði markið. Justin Setterfield/Getty Images

Kvaratskhelia sigraði markmanninn hins vegar skömmu síðar á 65. mínútu þegar hann sólaði sig í gegnum vörnina og rak boltann yfir línuna.

PSG hefði hæglega getað bætt fleiri mörkum við en boltinn vildi ekki inn og skoppaði af stönginni í eitt skiptið. Heimamenn vildu síðan fá vítaspyrnu undir lok leiks en Liverpool slapp með skrekkinn.

Liðin mætast aftur næsta þriðjudag og ljóst er að Liverpool þarf á mun betri frammistöðu að halda til að detta ekki úr leik í Meistaradeildinni.

