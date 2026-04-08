Enski boltinn

Biðlar til lýsenda sonar síns vegna

Valur Páll Eiríksson skrifar
Dagný Brynjarsdóttir smellir kossi á Brynjar son sinn sem hefur engan húmor fyrir röngum framburði íslenskra lýsenda á nafni Jarrods Bowen. VÍSIR/VILHELM

Fótboltakonan Dagný Brynjarsdóttir biðlar til íslenskra knattspyrnulýsenda að vanda til verka sjö ára sonar hennar vegna.

Dagný lék síðast með West Ham United í ensku úrvalsdeildinni en samningur hennar við liðið rann út síðasta sumar. Hún hefur síðan verið í barneignarleyfi en hún eignaðist sitt þriðja barn þann 1. apríl síðastliðinn.

Dagný hefur verið stuðningsmaður West Ham frá blautu barnsbeini og sá áhugi á Hömrunum virðist hafa skilað sér til Brynjars, elsta sonar hennar. Sá stutti virðist hins vegar óður yfir framburði íslenskra fótboltalýsenda á nafni stjörnu karlaliðs félagsins, Jarrod Bowen, ef marka má færslu Dagnýjar á samfélagsmiðlinum X í gær.

„Getur einhver komið því áleiðis til íslenskra commentators að nafnið á fyrirliða West Ham er borið fram sem BÁWEN en ekki Booowen. Þetta fer í taugarnar á 7 ára syni mínum. Takk fyrir,“ skrifaði Dagný.

Gunnar Ormslev, sem lýsir enska boltanum á Sýn Sport, var snar til svars á X og kveðst ætla að taka beiðnina til sín í framtíðarlýsingum á leikjum Hamranna.

West Ham situr í fallsæti, því átjánda í ensku úrvalsdeildinni, og féll úr leik í enska bikarnum um helgina eftir svekkjandi tap fyrir Leeds í enska bikarnum.

Næsti leikur liðsins er á föstudagskvöld þar sem Wolves heimsækir liðið til Lundúna, sem er kjörið tækifæri fyrir West Ham til að fara af fallsvæðinu og senda Tottenham þangað niður í staðinn.

Mæðginin Dagný og Brynjar munu eflaust sitja límd við skjáinn og fylgjast sérlega vel með framburði lýsanda leiksins.

