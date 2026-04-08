Leiðtogar víða um heim hafa lýst ánægju sinni með hið tveggja vikna vopnahlé sem komið er á milli Bandaríkjanna og Ísrael annars vegar og Íran hins vegar. Stjórnvöld í Kína sögðust í morgun myndu halda áfram að greiða fyrir viðræðum til að koma á friði og þá sögðust ráðamenn í Japan hafa væntingar um að vopnahléið myndi leiða til varanlegrar lausnar.
Kaja Kallas, framkvæmdastjóri utanríkismála hjá Evrópusambandinu, sagði vopnahléið skref afturá bak frá bjargbrúninni og að samkomulagið milli aðila skapaði andrými til að draga úr hótunum, hætta árásum og koma aftur á umferð um Hormuz sund.
Áfanganum hefur einnig verið fagnað af ráðamönnum í Afríku, Ástralíu, Nýja Sjálandi og á Bretlandi, en forsætisráðherrann Keir Starmer mun fljúga til Mið-Austurlanda í dag, þar sem hann mun funda með leiðtogum ríkjanna við Persaflóa.
AP hefur eftir heimilarmönnum í Ísrael að Bandaríkjamenn muni krefjast þess að Íranir láti birgðir sínar af auðguðu úrani af hendi og láti alfarið af auðgun.
Sjálfur hefur Donald Trump Bandaríkjaforseti boðað nýja gullöld í Mið-Austurlöndum, þar sem peningar muni flæða og uppbygging hefjast. Bandaríkjamenn muni verða áfram á svæðinu til að sjá til þess að allt fari vel fram.