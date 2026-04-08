Íslenski boltinn

76 prósent leik­manna kjósa Miðflokk eða Sjálf­stæðis­flokk

Valur Páll Eiríksson skrifar
Sjálfstæðisflokkurinn fær 43 prósenta fylgi í komandi sveitarstjórnarkosningum frá þeim leikmönnum í Bestu deild karla sem tóku þátt í könnuninni.
Áhugaverð könnun var gerð á meðal leikmanna í Bestu deild karla í fótbolta í aðdraganda komandi leiktíðar sem hefst á föstudaginn kemur. KR-ingar verða áberandi í sumar ef marka má könnunina og þá eru skýrar línur dregnar í pólitíkinni.

Leikmenn í Bestu deildinni voru spurðir að hefðbundnum spurningum fyrir komandi leiktíð um besta leikmann, þjálfara, kaup og fleira. Liðsmenn KR voru sérlega áberandi.

Flestir telja að Aron Sigurðarson, fyrirliði KR, verði besti leikmaðurinn, að Eiður Gauti Sæbjörnsson, framherji KR, verði markahæstur og að Arnór Ingvi Traustason, nýr leikmaður KR, séu bestu kaupin fyrir tímabilið.

Fengju leikmenn að velja sér annan þjálfara í deildinni en þann sem þeir starfa undir núna yrði Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, fyrir valinu.

Tómas Orri Róbertsson í FH er sagður mesti tuðarinn í deildinni og Birnir Snær Ingason, nýr leikmaður Stjörnunnar, skemmtilegastur innan vallar og utan. Víkingur á þá bestu stuðningsmennina samkvæmt könnuninni.

Leikmenn í Bestu deildinni voru einnig spurðir út í pólitísk málefni. Aðeins 24 prósent leikmanna sem tóku þátt eru fylgjandi aðild Íslands að ESB og 76 prósent andvígir.

Hvað komandi sveitastjórnarkosningar varðar hyggjast 43 prósent þátttakenda kjósa Sjálfstæðisflokkinn og 33 prósent Miðflokkinn - samanlagt 76 prósent.

Aðrir flokkar fá fylgi í eins stafs tölu.

Niðurstaða leikmannakönnunar:

  • Besti leikmaðurinn í sumar: Aron Sigurðarson (KR)
  • Markahæstur í sumar: Eiður Gauti Sæbjörnsson (KR)
  • Mesti tuðarinn: Tómas Orri Róbertsson (FH)
  • Skemmtilegastur innan vallar og utan: Birnir Snær Ingason (Stjarnan)
  • Bestu kaupin: Arnór Ingvi Traustason (KR)
  • Hvaða annan þjálfara vilt þú: Óskar Hrafn Þorvaldsson (KR)
  • Bestu stuðningsmenn: Víkingur R.
  • Hvaða land vinnur HM í sumar: Spánn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið