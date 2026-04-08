JD Vance, varaforseti Bandaríkjanna, virtist algjörlega blindur gagnvart eigin tvískinnungi þegar hann heimsótti Ungverjaland í gær og ásakaði leiðtoga Evrópusambandsins um afskipti af kosningunum í landinu sem fara fram á sunnudag.
Vance sakaði bjúrókrata í Brussel um að hafa freista þess að grafa undan efnahag og orkusjálfstæði Ungverja, vegna óbeitar þeirra á forsætisráðherranum Victor Orbán. Hann fór hins vegar ekki í grafgötur með tilgang eigin heimsóknar til landsins í vikunni fyrir kosningar og sagðist að sjálfsögu vilja hjálpa Orbán eins og hann gæti.
Á fjöldafundi síðar um daginn hringdi Vance í Donald Trump Bandaríkjaforseta úr pontu og bar símann upp að míkrafóninum til að Trump gæti lýst ást sinni á Ungverjalandi og Orbán.
Skoðanakannanir benda til þess að Orbán muni lúta í lægra haldi fyrir stjórnarandstöðunni á sunnudag en áhyggjur eru uppi af því að hann muni í kjölfarið sækja í leikbók Trump og neita að sætta sit við úrslitin.