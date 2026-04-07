Isak í hópnum í París Valur Páll Eiríksson skrifar 7. apríl 2026 23:18 Isak hóf að æfa á fullu með Liverpool-liðinu í byrjun mánaðar. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images) Alexander Isak verður í leikmannahópi Liverpool sem ferðaðist til Parísar í dag fyrir leik við Paris Saint-Germain í átta liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu annað kvöld. Isak hefur verið frá síðan í desember en hann braut bein í ökkla og legg í leik Liverpool við Tottenham rétt fyrir jól. Isak var þá rétt að komast almennilega af stað eftir heilsuvandræði sem höfðu elt hann frá komunni til Bítlaborgarinnar frá Newcastle fyrir 125 milljónir punda á lokadegi félagsskiptagluggans síðasta haust. Arne Slot, þjálfari Liverpool, vonast til að innkoma Isak í hópinn geti hjálpað til við að losa Hollendinginn undan pressu. Gengi Liverpool hefur verið slæmt í ár og titilvörn liðsins í ensku úrvalsdeildinni á meðal þeirra verri í sögunni. Slot og hans menn gerðu ekki mikið til að losa sig undan pressunni með 4-0 tapi liðsins fyrir Manchester City í átta liða úrslitum ensku bikarkeppninnar um helgina en vonast til að Isak geti aðstoðað við betra gengi á sama stigi Meistaradeildar Evrópu. Isak hefur spilað 16 leiki fyrir Liverpool á leiktíðinni í öllum keppnum og skoraði í þeim þrjú mörk. Hann á enn eftir að komast á blað í fimm leikjum í Meistaradeildinni. Leikur PSG og Liverpool er klukkan 19:00 annað kvöld og verður sýndur beint á Sýn Sport.