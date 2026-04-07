JD Vance, varaforseti Bandaríkjanna, er væntanlegur í opinbera heimsókn til Ungverjalands í dag, til að sýna stuðning sinn við forsætisráðherrann Victor Orban fyrir kosningar í landinu á sunnudag. Flestar skoðanakannanir sýna Orban tapa kosningunum.
Vance er sagður munu halda blaðamannafund með Orban og ávarpa fjöldafund á leikvangi í Búdapest, þar sem hann mun fjalla um vináttusamband Bandaríkjanna og Ungverjalands.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur lýst stuðningi yfir Orban fyrir kosningarnar og ítrekað mært forsætisráðherrann. Orban var eini Evrópuleiðtoginn sem lýsti yfir stuðningi við Trump í aðdraganda forsetakosninganna árið 2016.
Sérfræðingar hafa bent á að tap Orban í kosningunum um helgina myndu verða högg fyrir stjórnvöld vestanhafs, þar sem Ungverjar hafa verið traustur bandamaður og lagt sitt af mörkum til að grafa undan viðleitni Evrópuríkjanna til að styðja við Úkraínu í átökunum gegn Rússlandi.
Orban ferðaðist að landamærum Serbíu í gær, eftir að stjórnvöld þar í landi sögðust hafa fundið öflugan sprengjubúnað við gasleiðslu sem liggur frá Rússlandi til Ungverjalands. Forsetinn hefur fyrirskipað hernum að hafa eftirlit við leiðsluna.
Stjórnarandstaðan hefur sakað stuðningsmenn Orban um að standa að baki uppákomuni, til að hafa áhrif á kosningarnar. Eins og fyrr segir benda flestar skoðanakannanir til þess að stjórnarandstöðuflokkurinn Tisza muni hafa sigur af Fidesz flokki Orban, með allt að 20 prósenta mun.