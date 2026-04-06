Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði írönsku þjóðina vilja heyra í sprengjuregni vegna þess að hún vill vera frjáls. Þungar loftárásir Bandaríkjanna og Ísraels séu Írönum til gagns.
Trump heldur í dag hina árlegu páskaeggjaveltu Hvíta hússins. Börn í Washington borg keppast þá um að velta eggjum með langri skeið eftir lóð Hvíta hússins. Hann ræddi við blaðamenn áður en viðburðurinn hófst.
Við blaðamann PBS sagði hann einu ástæðuna fyrir því að Íranir væru ekki á götum úti vera þá að stjórnvöld skytu þá um leið. Hann sagði ekkert um hvort stanslausar loftárásirnar í borgum landsins hefðu ekki áþekk áhrif.
„Íranska þjóðin slær frá sér um leið og hún veit að hún verður ekki skotin og um leið og hún fær vopn. Ef þeir hefðu vopn gæfist Íran upp á tveimur sekúndum því þeir vita að þeir mættu ekki við því,“ sagði Trump.
Hann bætti við að það hafi verið „happaskot“ sem grandaði bandarískri orrustuþotu síðasta föstudag og að Íranir vildu ólmir vopnahlé. Fáeinum mínútum seinna var greint frá því að Íranir hefðu hafnað tillögu að vopnahléssamkomulagi.
Hann gaf lítið fyrir að árásunum sem hann hefur hótað á borgaralega innviði, raforkuver, brýr og svo framvegis, væri lýst sem stríðsglæpum af Rauða krossinum.