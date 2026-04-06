Tillögum að vopnahléssamkomulagi komið til stríðandi fylkinga Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 6. apríl 2026 14:24 Pakistanar, Íranir og Tyrkir freista þess að fá stríðandi fylkingar að borðinu. AP Tillögur að samningi um tafarlaust vopnahlé milli Bandaríkjanna og Íran hefur verið komið á stríðandi aðila. Pakistanar, Egyptar og Tyrkir freista þess að binda enda á átökin áður en Trump lætur til kastanna koma og gerir stórtækari árásir á raforkuinnviði í Íran. Samkvæmt umfjöllun Guardian vinna fyrrnefnd lönd að því að koma Bandaríkjamönnum og Írönum að samningaborðinu. Til að hægt sé að koma á varanlegra samkomulagi þurfi fyrst að gera hlé á átökunum, og opna fyrir skipaumferð um Hormússund. Donald Trump Bandaríkjaforseti hótaði því í gær að ef „sjúku fantarnir" opnuðu ekki fyrir umferð um sundið innan tveggja sólarhringa yrði þriðjudagurinn sérstakur „orkuvera- og brúardagur". Með því á hann væntanlega við að orkuver og brýr Írans yrðu skotmörk loftárása. Ismaeil Baqaei, talsmaður utanríkisráðuneytis Írans, segir að stjórnvöld þar gæfu ekki út hvert svar sitt hefði verið en að friðarumleitanir gætu ekki farið fram á meðan Bandaríkjastjórn leggur afarkosti og hótar stríðsglæpum í hvívetna. Óljóst er einnig hvort Íranir gengjust við því að opna fyrir umferð um Hormússund sem liði í vopnahléssamkomulagi þar sem Bandaríkjamenn og Ísraelar hafa á undanförnum misserum gert það deginum ljósara hve þýðingarlaust og duttlungum háð slíkt samkomulag getur verið. Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran