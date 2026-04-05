„Opnið djöfulsins sundið, sjúku fantarnir ykkar" Agnar Már Másson skrifar 5. apríl 2026 12:27 Donald Trump, Bandaríkjaforseti, er ekki sáttur. AP/Julia Demaree Nikhinson „Opnið djöfulsins sundið, sjúku fantarnir ykkar, annars fáið þið að búa í helvíti," skrifar Donald Trump Bandaríkjaforseti í færslu á samfélagsmiðla. Hann ýjar að því að sprengja orkuver og brýr í Íran á þriðjudag, opni Íranir ekki Hormússund á ný. „Bíðið bara! Dýrð sé Allah," bætir Trump við í færslu á samfélagsmiðlum þar sem hann boðar „virkjanadag" og „brúardag" í Íran á þriðjudag, en hann hefur hótað því að ráðast á orkuinnviði Írana ef þeir opna ekki Hormússund á ný, sem er ein helsta flutningsleið olíu í heimi. Færsla Trumps frá því í dag.Truth „Það verður engu líkt!!!" skrifar hann. Í gær gaf Trump Írönum 48 klukkustunda frest til þess að opna sundið eða semja um frið, annars færi „allt til fjandans" í Íran, þar sem stríð hefur geisað í rúman mánuð milli Bandaríkjanna og Ísrael annars vegar og Írana hins vegar. Frá því að Bandaríkjamenn og Ísraelsmenn hófu árásir á Írani í lok febrúar hafa Íranir hindrað umferð olíuskipa um sundið, sem hefur haft veruleg áhrif á olíuverð í heiminum. Íranski hershöfðinginn Ali Abdollahi Aliabadi gaf hótun Trumps lítinn gaum í gær og sagði hana bera merki um „ráðaleysi, taugaveiklun, óstöðugleika og heimsku". Trump hefur hótað árásum þessu áður á síðustu mánuðum og framlengt þennan frest tvisvar. Hann framlengdi hann síðast um tíu daga þann 27. mars með vísan til þess að árangur hefði náðst í viðræðum milli Írana og Bandaríkjamanna. Færsluna birtir forsetinn skömmu eftir að Bandaríkjaher tókst að bjarga hermanni sem kastaði sér út úr herflugvél á föstudag, þegar vélin var skotin niður af írönskum hersveitum. Trump sagði þá að hermaðurinn væri heill á húfi, þó að hann hefði hlotið einhver sár.