Tuttugu þúsund á hvern illa búinn hjólbarða Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 6. apríl 2026 12:08 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fylgist vel með umferðinni á meðan veðrið gengur yfir. Vísir/Vilhelm Ökumenn á illa búnum bílum á höfuðborgarsvæðinu mega eiga von á ansi háum sektum. Hætti þeir sér út í umferðina í óveðrinu í dag verða þeir sektaðir tuttugu þúsund krónur á hvern illa búinn hjólbarða. Með öðrum orðum fá ökumenn á sumardekkjum áttatíu þúsund króna sekt láti þeir grípa sig við það. Það sama gildir um illa farna vetrarhjólbarða en miðað er við að mynstursdýptin nemi að minnsta kosti þremur millimetrum. Varðstjóri hjá umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir að umferðardeildin muni fylgjast vel með aðstæðum og búnaði í dag. Lögreglan biðlar til fólks að halda sér heima eigi það ekki brýnt erindi út í umferðina. „Fólk verður að meta og kunna getu sína í umferðinni," segir hann.