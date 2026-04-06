Yfirmaður leyniþjónustunnar felldur Agnar Már Másson skrifar 6. apríl 2026 09:36 Majid Khademi er sagður hafa verið drepinn af Ísraelsher. Íranski byltingarvörðurinn segir í yfirlýsingu að Majid Khademi, forstjóri yfirmaður leyniþjónustu íranska hersins, hafi verið felldur af Ísraelsher og Bandaríkjaher. Ísraelsmenn gangast við þessu en varnarmálaráðherrann Israel Katz og Ísraelsher lýstu yfir ábyrgð í yfirlýsingum á samfélagsmiðlum. Khademi tók við af Mohammad Kazemi, þegar hann var drepinn í ísraelskri árás þann 15. júní 2025 í tólf daga stríði Írans og Ísraels. Þegar mótmæli stóðu yfir í kjölfar mótmæla gegn stjórnvöldum í byrjun árs sakaði Khademi Donald Trump Bandaríkjaforseta um að kynda undir því sem íranskir ráðamenn hafa kallað áætlun um „sviðsett morð" sem hafi miðað að því að auka mannfall til að réttlæta erlenda hernaðaríhlutun. Khademi hafði þá haldið því fram að hátt í tíu erlendar leyniþjónustur, þar á meðal nethernaðar- og leyniþjónustudeild Ísraels, hefðu átt þátt í að skipuleggja mótmælin í Íran í janúar, þar sem fjöldi almennra borgara var felldur af öryggissveitum landsins, samkvæmt Human Rights Activists News Agency. Það er afar sjaldan sem Íranir hafa staðfest fall háttsettra hermanna að eigin frumkvæði. Yfirleitt hafa þeir ekki gert það fyrr en Ísraelsmenn eða Bandaríkjamenn hafa þegar lýst yfir ábyrgð, en svo gerðist ekki í þetta skipti, þar sem Íranir greindu frá andlátinu að fyrra bragði. Í ágúst á síðasta ári hvatti Khademi þingið til að setja það í forgang að ljúka við innra netkerfi Írans þar sem það væri nauðsynlegt til að „vernda fullveldi" netrýmis landsins. Íran hefur verið án internetsambands síðan stríðið hófst 28. febrúar, þótt sumar innlendar vefsíður og öpp séu enn aðgengileg innan landsins. Ísrael Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran