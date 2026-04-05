Flugliðinn nú „alvarlega særður“ Agnar Már Másson skrifar 5. apríl 2026 15:33 Íranski byltingarvörðurinn birti þessa mynd af braki sem er sagt vera af bandarískum flugvélum og þyrlum sem hröpuðu við björgunaraðgerðirnar í gær. Bandarískir ráðamenn segja að Bandaríkjaher hafi sjálfur skotið flygildin niður vegna bilana sem hafi komið upp. Sepahnews/News Bandaríski flugliðinn sem bjargað var í Íran er alvarlega særður, að sögn Donald Trump Bandaríkjaforseta. Bandarískir ráðamenn segja Bandaríkjaher hafa sprengt eigin flugvélar og þyrlur í björgunaraðgerðinni vegna bilana sem komu upp. Íranir vilja meina að þeir hafi grandað vélunum. Í morgun birti Bandaríkjaforseti færslu þar sem hann greindi frá því að Bandaríkjaher hefði ráðist í háskaför inn í íranskt landsvæði til þess að bjarga bandarískum hermanni sem hafði kastað sér úr hrapandi orrustuþotu sem hafði verið skotin niður af Írönum. Þá sagði Trump að flugliðinn fundni hefði „hlotið sár, en hann verður í lagi.“ Tugir flugvéla og þyrla hafi komið að björgunaraðgerðinni en íranskir miðlar greindu frá því að sprengingar heyrðust í nótt í nágrenni við það svæði í Suðurvestur-Íran þar sem flugvélin er talin hafa brotlent. Seinna í dag birti Trump aftur á móti aðra færslu þar sem hann sagði að flugliðinn væri „alvarlega særður“. Hann tilkynnti sömuleiðis að hann myndi halda blaðamannafund í fyrramálið um málið, sem yrði þá um klukkan 5 síðdegis að íslenskum tíma. Íranski byltingarvörðurin birti þessa mynd í dag en íranska ríkissjónvarpið hélt því fram að þarna hefðu hrapað bandarískar flugvélar og þyrlur sem áttu þátt í björgunaraðgerðinni.Sepahnews/AP AP hefur eftir ónafngreindum bandarískum ráðamanni að skömmu áður en aðgerðin hófst hefðu Bandaríkjamenn vísvitandi dreift röngum upplýsingum til þess að villa fyrir Írönum að Bandaríkjaher hefði þegar tekist að sækja flugliðann. Í gærkvöldi birti íranski ríkismiðillinn myndskeið sem sagt var vera hluti af bandarískum flugvélum sem Íranir hefðu skotið niður. Aftur á móti segja bandarískir ráðamenn við AP að Bandaríkin hefðu sjálf sprengt flugvélarnar vegna tæknilegra bilana en þess í stað ræst út aukavélar. Síðustu daga hefur Trump hótað að sprengja olíuinnviði í Íran á þriðjudag, opni Íranir ekki Hormússund á ný. „Opnið djöfulsins sundið, sjúku fantarnir ykkar, annars fáið þið að búa í helvíti,“ skrifar Donald Trump Bandaríkjaforseti í orðljótri færslu á samfélagsmiðlum í dag. Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Íran Tengdar fréttir „Opnið djöfulsins sundið, sjúku fantarnir ykkar“ „Opnið djöfulsins sundið, sjúku fantarnir ykkar, annars fáið þið að búa í helvíti,“ skrifar Donald Trump Bandaríkjaforseti í færslu á samfélagsmiðla. Hann ýjar að því að sprengja orkuver og brýr í Íran á þriðjudag, opni Íranir ekki Hormússund á ný. 5. apríl 2026 12:27 Gefur skít í helvítishótanir Trumps Íranski herinn gerir lítið úr hótunum Donalds Trump Bandaríkjaforseta, sem sagði fyrr í dag að „allt færi til fjandans" í Íran ef Íranir opnuðu ekki fyrir umferð um Hormússund eða samþykktu ekki friðarsamkomulag innan við tvo sólarhringa. 4. apríl 2026 22:10