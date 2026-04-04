Gefur skít í helvítishótanir Trumps

Agnar Már Másson skrifar
Trump hét því að allt færi til fjandans í Íran ef Íranir samþykktu ekki kröfur Bandaríkjamanna. Íranir gefa lítið fyrir þær hótanir.
Íranski herinn gerir lítið úr hótunum Donalds Trump Bandaríkjaforseta, sem sagði fyrr í dag að „allt færi til fjandans“ í Íran ef Íranir opnuðu ekki fyrir umferð um Hormússund eða samþykktu ekki friðarsamkomulag innan við tvo sólarhringa.

Katarski ríkismiðillinn Al Jazeera hefur upp úr yfirlýsingu frá íranska hershöfðingjanum Ali Abdollahi Aliabadi að hótun Trumps bæri merki um „ráðaleysi, taugaveiklun, óstöðugleika og heimsku“. Vísaði hann þar til ummæla Trump þess efnis að Íranir hefðu „48 klukkustundir þar til allt fer til fjandans“. 

Íraninn tekur í sama streng og svarar Bandaríkjamönnum á þá vegu að „hlið heljar muni opnast ykkur“.

Trump hótaði Írönum helvíti á jörðu ef þeir yrðu ekki við kröfum Bandaríkjamanna innan við 48 stundir.AP

Trump vísar meðal annars til þess að Bandaríkin hyggjast gera árás á orkuinnviði Írana ef samkomulag næst ekki á mánudag. Hann hefur hótað þessu áður á síðustu mánuðum og framlengt þennan frest tvisvar. Hann framlengdi hann síðast um tíu daga hinn 27. mars með vísan til þess að árangur hefði náðst í viðræðum milli Írana og Bandaríkjamanna.

Segir fjölda hershöfðingja fellda í árás

Á níunda tímanum í kvöld að íslenskum tíma birti Bandaríkjaforsetinn svo myndefni á samfélagsmiðlum þar sem sjá mátti sprengingar úr fjarlægð. Myndefnið hefur ekki verið staðfest og ekki heldur ummælin sem fylgja færslunni þar sem Trump hélt því fram að fjöldi háttsettra íranskra hershöfðingja hefðu verið felldir í téðri árás.

Ekki er ljóst hvar eða hvenær myndskeiðið er tekið upp.

Keppast um að finna týndan flugmann

Á sama tíma hefur Bandaríkjaher staðið í ströngu við að leita að týndum flughermanni sem kastaði sér út úr orrustuþotu í gær þegar hún var skotin niður á flugi yfir Íran. Íranir reyna einnig að hafa hendur í hári flugmannsins og hafa jafnvel boðið fundarlaun.

Önnur bandarísk herflugvél var svo skotin niður yfir Persaflóa í gær en flugmaðurinn komst af heill á húfi. Þá varð leitarþyrla á vegum Bandaríkjahers fyrir skothríð frá jörðu niðri í Íran í gær en flugmenn náðu að koma sér undan.

Trump og Hvíta húsið hafa lítið tjáð sig um týnda flugmanninn og í samtali við Independent í gær neitaði forsetinn að segja til um hver viðbrögð hans yrðu ef íranskar hersveitir næðu til flugmannsins. „Við vonum að það muni ekki gerast,“ sagði Trump í gær. New York Times greinir frá því að áhyggjur séu uppi um að Íranir reyni að nýta sér flughermanninn sem skiptimynt við samningaborðið, ef þeim tækist að handsama hann.

Árás við kjarnorkuver

Mannvirki í nágrenni við kjarnorkuverið í Bushehr í Íran urðu svo einnig fyrir loftárás í dag og segja írönsk kjarnorkuyfirvöld að starfsmaður orkuversins hafi látið lífið í árásinni. Íranir kenna Ísrael og Bandaríkjunum um árásina.

Bushehr kjarnorkuverið.Google Maps

Orkuverið er eina starfandi kjarnorkuver í landinu og var byggt með aðstoð rússneskra stjórnvalda, að því er BBC greinir frá.

Alþjóðakjarnorkustofnunin lýsti miklum áhyggjum af árásinni í yfirlýsingu en sagði þó að engar tilkynningar um aukna geislavirkni á svæðinu hefðu borist.

Íranir hafa einnig haldið áfram árásum sínum á Persaflóaríkin og Írak og Ísrael.

