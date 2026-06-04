Manndrápstilraun í bílakjallara á borði héraðssaksóknara Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 4. júní 2026 14:04 Líkamsárásin var framin í bílakjallara Höfðatorgs á mótum Katrínartúns og Borgartúns í mars. Vísir/Vilhelm Lögregla hefur lokið rannsókn á lífshættulegri árás í bílakjallara undir Höfðatorgi í mars. Málið er komið á borð héraðssaksóknara sem tekur ákvörðun um að gefa út ákæru. Rúv greindi fyrst frá. Tveir eru enn í gæsluvarðhaldi en samkvæmt heimildum fréttastofu var um uppgjör í undirheiminum að ræða. Tuttugu til þrjátíu manns komu saman í bílastæðahúsinu þar sem eggvopni og kylfum var beitt auk þess sem ekið var á einn brotaþola. Alls hafa ellefu manns verið handteknir í tengslum við málið. Aðfaranóttina þriðjudagsins 17. mars mun 26 ára íslenskur karlmaður hafa mætt í bílakjallara Höfðatorgs ásamt karlmönnum frá Alsír og Marokkó. Þeir munu hafa átt þar fund með Palestínumanni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sagði í kjölfar fjölmiðlaumfjöllunar að ekkert benti til þess að mennhefðu tengsl við Hamas-samtökin þvert á það sem fullyrt var í umfjöllun Morgunblaðsins. Alvarleg líkamsárás í bílakjallara Höfðatorgs Lögreglumál Dómsmál Mest lesið „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ Innlent Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Erlent Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Innlent Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Innlent „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Innlent „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Innlent Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Innlent Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun Innlent Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Innlent Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Innlent Fleiri fréttir Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Sættust um bikbreiðuna Búvörusamningar framlengdir um ár Ákærður fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys á Lækjargötu Of seint að Jónas fái að hvíla í friði Manndrápstilraun í bílakjallara á borði héraðssaksóknara Mótmæla fyrirhugaðri brottfararstöð „Ávallt komið skýrt fram“ að ekki sé um að ræða fasta búsetu „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Þingmenn sem hætta og hagræðing í skötulíki „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ „Siðareglurnar bara enn eitt leikritið af hálfu þessarar ríkisstjórnar“ Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Lögsækja Reykjavíkurborg Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Ánægja með Höllu eykst Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Tveir handteknir vegna líkamsárásar og fleiri í tengslum við rán og þjófnað „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Stærstu skjálftar á svæðinu frá 2008 Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Þúsund myndavélar fylgjast með því sem fram fer á flugvellinum Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun „Ó, mér líður svo vel“ Vindmyllan á stærð við tvær Hallgrímskirkjur Draga aflvana bát til hafnar nær Öndverðarnesi Rýnt í flókna stöðu Icelandair Skilur áhyggjur af afslætti en mun nýta heimildina eins og hægt er Sjá meira