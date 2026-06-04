Innlent

Manndrápstilraun í bílakjallara á borði héraðssaksóknara

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Líkamsárásin var framin í bílakjallara Höfðatorgs á mótum Katrínartúns og Borgartúns í mars.
Líkamsárásin var framin í bílakjallara Höfðatorgs á mótum Katrínartúns og Borgartúns í mars. Vísir/Vilhelm

Lögregla hefur lokið rannsókn á lífshættulegri árás í bílakjallara undir Höfðatorgi í mars. Málið er komið á borð héraðssaksóknara sem tekur ákvörðun um að gefa út ákæru.

Rúv greindi fyrst frá. Tveir eru enn í gæsluvarðhaldi en samkvæmt heimildum fréttastofu var um uppgjör í undirheiminum að ræða. Tuttugu til þrjátíu manns komu saman í bílastæðahúsinu þar sem eggvopni og kylfum var beitt auk þess sem ekið var á einn brotaþola.

Alls hafa ellefu manns verið handteknir í tengslum við málið. Aðfaranóttina þriðjudagsins 17. mars mun 26 ára íslenskur karlmaður hafa mætt í bílakjallara Höfðatorgs ásamt karlmönnum frá Alsír og Marokkó. Þeir munu hafa átt þar fund með Palestínumanni.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sagði í kjölfar fjölmiðlaumfjöllunar að ekkert benti til þess að mennhefðu tengsl við Hamas-samtökin þvert á það sem fullyrt var í umfjöllun Morgunblaðsins.

Alvarleg líkamsárás í bílakjallara Höfðatorgs Lögreglumál Dómsmál

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