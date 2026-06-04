Innlent

Á­kærður fyrir mann­dráp af gá­leysi eftir bana­slys á Lækjar­götu

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Slysið varð á gatnamótum Vonarstrætis og Lækjargötu þar sem hinn látni ætlaði að beygja til norðurs inn Lækjargötu.
Slysið varð á gatnamótum Vonarstrætis og Lækjargötu þar sem hinn látni ætlaði að beygja til norðurs inn Lækjargötu. Vísir/Anton Brink

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hefur gefið út ákæru á hendur karlmanni fyrir manndráp af gáleysi og umferðarlagabrot fyrir að hafa ekið skotbómulyftara á bíl á Lækjargötu undir áhrifum fíkniefna með þeim afleiðingum að ökumaður hins bílsins lést.

Í ákæru á hendur manninum segir að 13. september 2023 hafi maðurinn sem hafi verið undir áhrifum örvandi efna og því ófær að stjórna vélinni hafi ekið um Lækjargötu við Vonarstræti í Reykjavík með gaffla vinnuvélarinnar í um 70 sentimetra hæð og án nægilegrar athygli.

Að sögn Hildar Sunnu Pálmadóttur, sviðsstjóra ákærusviðs hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, var ákæran gefin út í janúar. Aðalmeðferð verður í Héraðsdómi Reykjavíkur í október.

Maðurinn hafi ekið á aðra bifreið, sendibíl sem beygt var inn á Lækjargötu úr Vonarstræti, þannig að gafflar vinnuvélarinnar hafi stungist inn í sendibílinn með þeim afleiðingum að karlmaður á fertugsaldri lést samstundis.

Í blóði ökumanns vinnuvélarinnar mældist díazepam og nordízepam en ökumaður sendibílsins var einnig undir áhrifjum lyfja við akstur. Maðurinn lét eftir sig eiginkonu og þrjú börn.

Á meðal annarra orsaka slyssins sem rannsóknarnefndin nefnir er að gafflar lyftarans lyftust hratt upp að framan rétt fyrir áreksturinn. Nefndin ályktaði að ökumaður lyftarans hefði óafvitandi ýtt stýripinnar bómunnar þannig að gafllarnir lyftust upp fyrir og í árekstrinum.

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