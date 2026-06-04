Ákærður fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys á Lækjargötu Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 4. júní 2026 14:46 Slysið varð á gatnamótum Vonarstrætis og Lækjargötu þar sem hinn látni ætlaði að beygja til norðurs inn Lækjargötu. Vísir/Anton Brink Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hefur gefið út ákæru á hendur karlmanni fyrir manndráp af gáleysi og umferðarlagabrot fyrir að hafa ekið skotbómulyftara á bíl á Lækjargötu undir áhrifum fíkniefna með þeim afleiðingum að ökumaður hins bílsins lést. Í ákæru á hendur manninum segir að 13. september 2023 hafi maðurinn sem hafi verið undir áhrifum örvandi efna og því ófær að stjórna vélinni hafi ekið um Lækjargötu við Vonarstræti í Reykjavík með gaffla vinnuvélarinnar í um 70 sentimetra hæð og án nægilegrar athygli. Að sögn Hildar Sunnu Pálmadóttur, sviðsstjóra ákærusviðs hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, var ákæran gefin út í janúar. Aðalmeðferð verður í Héraðsdómi Reykjavíkur í október. Maðurinn hafi ekið á aðra bifreið, sendibíl sem beygt var inn á Lækjargötu úr Vonarstræti, þannig að gafflar vinnuvélarinnar hafi stungist inn í sendibílinn með þeim afleiðingum að karlmaður á fertugsaldri lést samstundis. Í blóði ökumanns vinnuvélarinnar mældist díazepam og nordízepam en ökumaður sendibílsins var einnig undir áhrifjum lyfja við akstur. Maðurinn lét eftir sig eiginkonu og þrjú börn. Á meðal annarra orsaka slyssins sem rannsóknarnefndin nefnir er að gafflar lyftarans lyftust hratt upp að framan rétt fyrir áreksturinn. Nefndin ályktaði að ökumaður lyftarans hefði óafvitandi ýtt stýripinnar bómunnar þannig að gafllarnir lyftust upp fyrir og í árekstrinum. Samgönguslys Reykjavík Lögreglumál Dómsmál Mest lesið „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ Innlent Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Erlent Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Innlent Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Innlent „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Innlent „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Innlent Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Innlent Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun Innlent Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Innlent Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Innlent Fleiri fréttir Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Sættust um bikbreiðuna Búvörusamningar framlengdir um ár Ákærður fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys á Lækjargötu Of seint að Jónas fái að hvíla í friði Manndrápstilraun í bílakjallara á borði héraðssaksóknara Mótmæla fyrirhugaðri brottfararstöð „Ávallt komið skýrt fram“ að ekki sé um að ræða fasta búsetu „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Þingmenn sem hætta og hagræðing í skötulíki „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ „Siðareglurnar bara enn eitt leikritið af hálfu þessarar ríkisstjórnar“ Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Lögsækja Reykjavíkurborg Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Ánægja með Höllu eykst Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Tveir handteknir vegna líkamsárásar og fleiri í tengslum við rán og þjófnað „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Stærstu skjálftar á svæðinu frá 2008 Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Þúsund myndavélar fylgjast með því sem fram fer á flugvellinum Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun „Ó, mér líður svo vel“ Vindmyllan á stærð við tvær Hallgrímskirkjur Draga aflvana bát til hafnar nær Öndverðarnesi Sjá meira