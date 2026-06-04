Fundur samninganefnda Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna hefst klukkan sjö hjá ríkissáttasemjara. Við verðum í beinni frá Karphúsinu í kvöldfréttum og förum yfir stöðuna í harðri deilu.
Dæmi eru um að hátt í tvö hundruð manns sæki um auglýst starf. Við ræðum við ráðgjafa hjá ráðningastofu sem segir samkeppnina mikla nú þegar atvinnuleysi er að aukast.
Þá förum við einnig á mótmæli á Austurvelli. Nokkur fjöldi kom þar saman í dag og lét í sér heyra vegna fyrirhugaðrar brottfararstöðvar.
Við fylgjumst einnig með fallegri stund á Barnaspítala Hringsins þegar ungar stúlkur afhentu börnum gjafir til minningar um vinkonu sem lést úr krabbameini, kynnum okkur fyrsta raðsmíðaða íslenska bílinn sem er væntanlegur á markað og ræðum við tónskáldið og Óskarsverðlaunahafann Hildi Guðna í beinni, en hún verður með tónleika í Hörpu í kvöld.
Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta gæti tekið risa skref í áttina að heimsmeistaramóti næsta árs gegn Úkraínu á morgun. Við rýnum í stöðuna í Sportpakkanum. Í Íslandi í dag heimsækir Vala Matt hjónin Regínu Ósk og Sigursvein sem smíðuðu gufubað á pallinn – og héldu kostnaði í algjöru lágmarki.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.