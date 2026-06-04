Innlent

Mót­mæla fyrir­hugaðri brottfararstöð

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Boðað er til mótmælanna á Austurvelli í dag.
Boðað er til mótmælanna á Austurvelli í dag. Vísir

Samtökin No Borders kalla til mótmælafundar á Austurvelli klukkan þrjú í dag gegn frumvarpi dómsmálaráðherra um fyrirhugaða brottfararstöð sem fer í þriðju umræðu á Alþingi á morgun, föstudag. 

Samkvæmt upplýsingum á Facebook-viðburði mótmælanna krefjast samtökin No Borders þriggja atriða:

„1. Ríkisstjórnin hætti vistun umsækjenda um alþjóðlega vernd í gæsluvarðhaldi.

2. Frumvarpið verði dregið til baka án tafar.

3. Fundnar verði leiðir til þess að tryggja öryggi og frelsi umsækjenda um alþjóðlega vernd. Til eru mannúðarlegri og vægari úrræði.“

Ræðuhöld hefjast klukkan fjögur en meðal ræðumanna mótmælanna eru fulltrúar W.O.M.E.N in Iceland (félag kvenna af erlendum uppruna) og Amnesty International. Á síðustu dögum hafa samtök og stofnanir gefið út yfirlýsingar þar sem þau leggjast gegn frumvarpinu, einkum fyrirhugaðri vistun barna.

Umdeilt frumvarp

Á mánudaginn síðastliðinn var gert hlé á þingfundi eftir að mótmælendur á vegum No Borders Iceland létu í sér heyra á þingpöllum í annarri umræðu frumvarpsins.

 Til stóð að afgreiða frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð á yfirstandandi þingi, fyrir mars, og að úrræðið yrði opnað í júní á þessu ári.

Greint var frá því í upphafi síðasta mánaðar að allsherjar- og menntamálanefnd hygðist leggja fram breytingartillögu á frumvarpi dómsmálaráðherra sem felst í því að óleyfilegt verði að vista börn á fyrirhugaðri brottfararstöð.

Brottfararstöð fyrir útlendinga Alþingi

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