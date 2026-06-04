Lögreglan í Hafnarfirði brást við tilkynningu um meðvitundarlausa unglingsstúlku fyrir utan verslunarmiðstöðina Fjörð á laugardagskvöld. Málið er rannsakað sem líkamsárás.
Rúv greinir fyrst frá en um er að ræða fimmtán ára grunnskólanema. Ásdís Haraldsdóttir, lögreglufulltrúi, staðfestir í samtali við fréttastofu að tilkynning barst um meðvitundarlausa stúlku um klukkan ellefu á laugardagskvöld.
Hópur ungmenna var í grennd við stúlkuna þegar lögregluna bar að garði.
Líðan stúlkunnar er góð eftir atvikum og dvelur hún ekki á sjúkrahúsi. Ekki er vitað til þess að einhver vopn hafi verið notuð.
Rannsókn málsins er á frumstigi og vinnur lögreglan að upplýsingaöflun. Lögreglan gefur ekki upp hvort einhver hafi verið handtekinn.