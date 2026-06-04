Innlent

Rann­saka líkams­á­rás gegn ung­lings­stúlku

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Stúlkan fannst fyrir utan verslunarmiðstöðina Fjörður. Myndin er úr safni.
Stúlkan fannst fyrir utan verslunarmiðstöðina Fjörður. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Lögreglan í Hafnarfirði brást við tilkynningu um meðvitundarlausa unglingsstúlku fyrir utan verslunarmiðstöðina Fjörð á laugardagskvöld. Málið er rannsakað sem líkamsárás.

Rúv greinir fyrst frá en um er að ræða fimmtán ára grunnskólanema. Ásdís Haraldsdóttir, lögreglufulltrúi, staðfestir í samtali við fréttastofu að tilkynning barst um meðvitundarlausa stúlku um klukkan ellefu á laugardagskvöld.

Hópur ungmenna var í grennd við stúlkuna þegar lögregluna bar að garði. 

Líðan stúlkunnar er góð eftir atvikum og dvelur hún ekki á sjúkrahúsi. Ekki er vitað til þess að einhver vopn hafi verið notuð.

Rannsókn málsins er á frumstigi og vinnur lögreglan að upplýsingaöflun. Lögreglan gefur ekki upp hvort einhver hafi verið handtekinn.

Lögreglumál Hafnarfjörður

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