Innlent

Lækka bílastæðagjöld við Selja­lands­foss

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Bílastæðagjöld við Seljalandsfoss hafa lækkað úr 1.000 krónum í 900 krónur. 
Bílastæðagjöld við Seljalandsfoss hafa lækkað úr 1.000 krónum í 900 krónur.  Vísir/Vilhelm

Seljalandsfoss ehf. hefur ákveðið að lækka bílastæðagjöld fyrir almennar fólksbifreiðar við fossinn um 10%, eða úr 1.000 krónum í 900 krónur. 

Breytingin tók gildi þann 1. júní síðastliðinn. Þetta segir í tilkynningu frá Seljalandsfossi ehf. 

Fyrirtækið er í eigu landeigenda sem reka aðstöðu við fossinn. Bílastæðagjöldin standa undir þeirri þjónustu sem starfsmenn fyrirtækisins sjá um sem og viðhaldi og uppbyggingu húsnæðis og göngustíga, segir í tilkynningu. 

Samkvæmt gjaldskrá er gjald fyrir fólksbíla fyrir sex til níu farþega 1.200 krónur, fyrir rútu með tíu til nítján farþega 1.800 krónur og fyrir rútu með 20 farþega og fleiri 3.500 krónur. 

Árið 2024 var sagt frá því að ferðamenn hefðu greitt rúmlega 200 milljónir króna í bílastæðagjöld við Seljalandsfoss árið 2023 en það ár voru gerðar breytingar á verðskránni í fyrsta sinn frá því að gjaldtaka við fossinn hófst, árið 2017. 

Rangárþing eystra Ferðaþjónusta

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