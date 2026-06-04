Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Áróra L Davíðsdóttir skrifar 4. júní 2026 15:04 Bílastæðagjöld við Seljalandsfoss hafa lækkað úr 1.000 krónum í 900 krónur. Vísir/Vilhelm Seljalandsfoss ehf. hefur ákveðið að lækka bílastæðagjöld fyrir almennar fólksbifreiðar við fossinn um 10%, eða úr 1.000 krónum í 900 krónur. Breytingin tók gildi þann 1. júní síðastliðinn. Þetta segir í tilkynningu frá Seljalandsfossi ehf. Fyrirtækið er í eigu landeigenda sem reka aðstöðu við fossinn. Bílastæðagjöldin standa undir þeirri þjónustu sem starfsmenn fyrirtækisins sjá um sem og viðhaldi og uppbyggingu húsnæðis og göngustíga, segir í tilkynningu. Samkvæmt gjaldskrá er gjald fyrir fólksbíla fyrir sex til níu farþega 1.200 krónur, fyrir rútu með tíu til nítján farþega 1.800 krónur og fyrir rútu með 20 farþega og fleiri 3.500 krónur. Árið 2024 var sagt frá því að ferðamenn hefðu greitt rúmlega 200 milljónir króna í bílastæðagjöld við Seljalandsfoss árið 2023 en það ár voru gerðar breytingar á verðskránni í fyrsta sinn frá því að gjaldtaka við fossinn hófst, árið 2017. Rangárþing eystra Ferðaþjónusta Tengdar fréttir Ferðamenn greiddu 200 milljónir í bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Ferðamenn greiddu rúmlega 200 milljónir króna í bílstæðagjöld við Seljalandsfoss í fyrra. Fjöldi einkabifreiða sem óku að fossinum var tæplega 213 þúsund og þá komu 12 þúsund bifreiðar frá aðilum í ferðaþjónustu. 15. mars 2024 07:57 Byrjað að rukka fyrir bílastæði við Seljalandsfoss Sveitarstjóri Rangárþings eystra segir fulla þörf á úrbótum enda dregur fossinn að sér mikinn fjölda ferðamanna. 23. júlí 2017 12:16 Mest lesið „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ Innlent Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Erlent Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Innlent Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Innlent „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Innlent „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Innlent Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Innlent Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun Innlent Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Innlent Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Innlent Fleiri fréttir Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Sættust um bikbreiðuna Búvörusamningar framlengdir um ár Ákærður fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys á Lækjargötu Of seint að Jónas fái að hvíla í friði Manndrápstilraun í bílakjallara á borði héraðssaksóknara Mótmæla fyrirhugaðri brottfararstöð „Ávallt komið skýrt fram“ að ekki sé um að ræða fasta búsetu „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Þingmenn sem hætta og hagræðing í skötulíki „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ „Siðareglurnar bara enn eitt leikritið af hálfu þessarar ríkisstjórnar“ Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Lögsækja Reykjavíkurborg Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Ánægja með Höllu eykst Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Tveir handteknir vegna líkamsárásar og fleiri í tengslum við rán og þjófnað „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Stærstu skjálftar á svæðinu frá 2008 Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Þúsund myndavélar fylgjast með því sem fram fer á flugvellinum Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun „Ó, mér líður svo vel“ Vindmyllan á stærð við tvær Hallgrímskirkjur Draga aflvana bát til hafnar nær Öndverðarnesi Sjá meira