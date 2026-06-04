Sættust um bikbreiðuna Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 4. júní 2026 14:54 Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur og Höfði malbik deilir um losun á biki. Vísir/Vilhelm Fulltrúar Heilbrigðiseftirlitsins og Malbikunarstöðvarinnar Höfða náðu sátt um hvað skyldi gera við stóra bikbreiðu á svæði sem var áður starfssvæði stöðvarinnar. Til stóð að endurnýta efnið en því verður fargað. Rúv greindi frá stórum mengunarpolli á svæði við Sævarhöfða þar sem starfsemi Malbikunarstöðvarinnar Höfða var áður á lóð í eigu Reykjavíkurborgar. Árið 2022 ákvað borgin að þar skyldi byggja íbúðablokkir og festi fyrirtækið kaup á lóð við Álhellu í Hafnarfirði. Síðan þá hafa flutningar og tiltekt staðið yfir. Um er að ræða stóra bikbreiðu en er fréttastofu bar að garði voru þar fulltrúar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og Malbikunarstöðvarinnar. Malbikunarstöðin vinnur að því að flytja alla starfsemi sína í Hafnarfjörð.Vísir/Vilhelm „Við fáum ábendingu um það að það sé óviðeigandi meðhöndlun úrgangs á þessu svæði og við fórum og könnuðum hvernig aðstæður væru. Við teljum þetta ekki vera fullnægjandi meðhöndlun á þessu efni og úrgangi sem er hérna á svæðinu og við höfum óskað eftir að farið verði í hreinsun og þetta efni flutt á stað sem hefur leyfi til að taka við því,“ segir Svava Svanborg Steinarsdóttir, verkefnastjóri og heilbrigðisfulltrúi hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. SvavaVísir/Vilhelm Fyrirætlanir Malbikunarstöðvarinnar voru að flytja efnið yfir á Álhellu og endurnýta það í annars konar verkefni. Svava vísar í starfsleyfi fyrirtækisins sem veitt er af Umhverfis- og Orkustofnun en þar segir að fyrirtækið megi ekki taka við slíkum úrgangi á nýjum stað. „Við munum fara í það núna að gera úttekt á svæðinu og skoða meðhöndlun á úrganginum sem er hér í gangi, það er stórt niðurrifsverkefni í gangi. Þá munum við láta hreinsa ef um mengun er að ræða og ganga frá öllum efnum og úrgangi á fullnægjandi hátt.“ Ákveðið hefur verið að farga bikinu.Vísir/Vilhelm Hlýða Heilbrigðiseftirlitinu Í kjölfar þess að starfsmenn Heilbrigðiseftirlitsins og Malbikunarstöðvarinnar tóku út svæðið funduðu þau með Birki Hrafni Jóakimssyni, framkvæmdastjóra Malbikunarstöðvarinnar. Er þau stigu út af fundinum hafði verið ákveðið að farga ætti efninu. „Við töldum okkur geta endurnýtt þetta en það er ekki skilningur heilbrigðisyfirvalda þannig að við förum með þetta í urðun fyrir mengaðan jarðveg og það er bara endirinn á því máli,“ segir Birkir Hrafn. Birkir Hrafn var hress eftir fundinn.Vísir/Vilhelm „Við ætluðum að reyna að endurnýta þetta og litum á þetta sem ákveðin verðmæti en heilbrigðiseftirlitið lítur öðruvísi á og við heyrum undir það og hlýðum því sem það segir.“ Umhverfismál Heilbrigðiseftirlit Reykjavík Mest lesið „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ Innlent Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Erlent Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Innlent Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Innlent „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Innlent „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Innlent Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Innlent Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun Innlent Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Innlent Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Innlent Fleiri fréttir Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Sættust um bikbreiðuna Búvörusamningar framlengdir um ár Ákærður fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys á Lækjargötu Of seint að Jónas fái að hvíla í friði Manndrápstilraun í bílakjallara á borði héraðssaksóknara Mótmæla fyrirhugaðri brottfararstöð „Ávallt komið skýrt fram“ að ekki sé um að ræða fasta búsetu „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Þingmenn sem hætta og hagræðing í skötulíki „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ „Siðareglurnar bara enn eitt leikritið af hálfu þessarar ríkisstjórnar“ Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Lögsækja Reykjavíkurborg Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Ánægja með Höllu eykst Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Tveir handteknir vegna líkamsárásar og fleiri í tengslum við rán og þjófnað „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Stærstu skjálftar á svæðinu frá 2008 Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Þúsund myndavélar fylgjast með því sem fram fer á flugvellinum Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun „Ó, mér líður svo vel“ Vindmyllan á stærð við tvær Hallgrímskirkjur Draga aflvana bát til hafnar nær Öndverðarnesi Rýnt í flókna stöðu Icelandair Skilur áhyggjur af afslætti en mun nýta heimildina eins og hægt er Sjá meira