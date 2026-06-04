Innlent

Búvörusamningar fram­lengdir um ár

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Trausti Hjálmarsson formaður Bændasamtaka Íslands og Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra.
Trausti Hjálmarsson formaður Bændasamtaka Íslands og Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra. Stjórnarráðið

Stjórnvöld og Bændasamtökin hafa undirritað samkomulag um að framlengja búvörusamninga. Samningarnir gilda nú til ársloka 2027.

Í tilkynningu frá ráðuneytunum kemur fram að fyrirkomulagið sé að mestu óbreytt, að því frátöldu að fallið hafi verið frá því að draga árleg framlög saman um 1 prósent á árinu 2027, eins og gert var árin 2022-2026. Svigrúmið sem skapast með því nemi tæpum 200 milljónum króna og verði nýtt til að auka framlög til nýliðunarstuðnings í landbúnaði og fjárfestingastuðnings í nautgripa- og sauðfjárrækt.

Undirbúningur viðræðna um nýja samninga hefur staðið yfir um nokkurt skeið. Framlengingin á að skapa frekara svigrúm til þeirra en nýtt fyrirkomulag starfsskilyrða landbúnaðarins tekur við í ársbyrjun 2028.

„Af hálfu stjórnvalda verður þar einkum tekið mið af þeim áherslum sem finna má í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar, landbúnaðarstefnu sem Alþingi samþykkti 2023 og áunninni reynslu af núverandi kerfi. Samhliða samkomulaginu var jafnframt undirrituð viðræðuáætlun til að ramma verkefnið frekar inn. Hún var undirrituð af Jarþrúði Ásmundsdóttur sem leiðir viðræðurnar fyrir hönd stjórnvalda og Trausta Hjálmarssyni, formanni Bændasamtaka Íslands,“ segir í tilkynningu.

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