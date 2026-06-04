Búvörusamningar framlengdir um ár Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 4. júní 2026 14:54 Trausti Hjálmarsson formaður Bændasamtaka Íslands og Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra. Stjórnarráðið Stjórnvöld og Bændasamtökin hafa undirritað samkomulag um að framlengja búvörusamninga. Samningarnir gilda nú til ársloka 2027. Í tilkynningu frá ráðuneytunum kemur fram að fyrirkomulagið sé að mestu óbreytt, að því frátöldu að fallið hafi verið frá því að draga árleg framlög saman um 1 prósent á árinu 2027, eins og gert var árin 2022-2026. Svigrúmið sem skapast með því nemi tæpum 200 milljónum króna og verði nýtt til að auka framlög til nýliðunarstuðnings í landbúnaði og fjárfestingastuðnings í nautgripa- og sauðfjárrækt. Undirbúningur viðræðna um nýja samninga hefur staðið yfir um nokkurt skeið. Framlengingin á að skapa frekara svigrúm til þeirra en nýtt fyrirkomulag starfsskilyrða landbúnaðarins tekur við í ársbyrjun 2028. „Af hálfu stjórnvalda verður þar einkum tekið mið af þeim áherslum sem finna má í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar, landbúnaðarstefnu sem Alþingi samþykkti 2023 og áunninni reynslu af núverandi kerfi. Samhliða samkomulaginu var jafnframt undirrituð viðræðuáætlun til að ramma verkefnið frekar inn. Hún var undirrituð af Jarþrúði Ásmundsdóttur sem leiðir viðræðurnar fyrir hönd stjórnvalda og Trausta Hjálmarssyni, formanni Bændasamtaka Íslands,“ segir í tilkynningu. Landbúnaður Búvörusamningar Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ Innlent Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Erlent Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Innlent Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Innlent „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Innlent „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Innlent Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Innlent Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun Innlent Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Innlent Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Innlent Fleiri fréttir Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Sættust um bikbreiðuna Búvörusamningar framlengdir um ár Ákærður fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys á Lækjargötu Of seint að Jónas fái að hvíla í friði Manndrápstilraun í bílakjallara á borði héraðssaksóknara Mótmæla fyrirhugaðri brottfararstöð „Ávallt komið skýrt fram“ að ekki sé um að ræða fasta búsetu „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Þingmenn sem hætta og hagræðing í skötulíki „Ég á von á því að Guðrún Hafsteinsdóttir taki á þessu“ „Siðareglurnar bara enn eitt leikritið af hálfu þessarar ríkisstjórnar“ Hættir halal-slátrun eftir hringingar og haturspósta Lögsækja Reykjavíkurborg Hefja söfnun fyrir fjölskyldu Ingu Daggar Mátti ekki kalla dómarann „lausláta mellu“ Ánægja með Höllu eykst Væri frábært ef Landspítalinn vildi reka leikskóla Tveir handteknir vegna líkamsárásar og fleiri í tengslum við rán og þjófnað „Við hættum bara að keyra um leið og við förum í símann“ Stærstu skjálftar á svæðinu frá 2008 Ökumenn séu of óþolinmóðir fyrir steypta vegi Þúsund myndavélar fylgjast með því sem fram fer á flugvellinum Áslaug getur fengið tæpar tíu milljónir í biðlaun „Ó, mér líður svo vel“ Vindmyllan á stærð við tvær Hallgrímskirkjur Draga aflvana bát til hafnar nær Öndverðarnesi Sjá meira