„Menn hafa alltaf eitthvað að segja" Ágúst Orri Arnarson skrifar 4. apríl 2026 19:36 Elías Már segist vera að nálgast sitt besta leikform. Víkingur Elías Már Ómarsson spilaði allan leikinn og skoraði eitt mark í 2-4 sigri Víkings gegn Fram í 32-liða úrslitum Mjólkurbikarsins. Hann segir slúðursögur um sitt leikform ekki á rökum reistar. Nikolaj Hansen er að glíma við smávægileg meiðsli. Elías var því í byrjunarliði Víkings í dag og ræddi við Vísi eftir leik. „Við byrjuðum svolítið brösuglega. Vorum að missa þá inn fyrir okkur og það þurfti bara einn langan bolta til að komast í gegn í fyrsta markinu, en svo komum við sterkir til baka. Við skorum tvö mörk í fyrri hálfleik og svo þegar þeir jafna í seinni hálfleik þá vorum við fljótir að komast aftur yfir. Gott að bæta síðan við fjórða markinu bara strax og gera út af við leikinn. Við héldum boltanum og gerðum þetta erfitt fyrir þá," sagði Elías eftir leik. Elías skoraði þriðja mark Víkings aðeins mínútu eftir að Fram hafði jafnað. Hann hafði verið óheppinn að skora ekki mark fyrr í leiknum, skotið í stöngina í eitt skipti og í annað skipti rétt framhjá. En var Elías sáttur með sína frammistöðu í leiknum? „Þokkalega. Ég veit að ég gert mun betur en þetta eru bara fyrstu leikirnir sem við erum að spila. Maður er að koma sér betur og betur inn í þetta. Tímabilið er bara að byrja og ég hef fulla trú á því að maður verði kominn í enn þá betra stand bráðum. Það er mikilvægt líka að fá 90 mínútur eins og í dag, það hjálpar leikforminu." Töluvert hefur einmitt verið talað um leikform Elíasar á undirbúningstímabilinu, eða skortinn þar á. Sumir gengu meira að segja svo langt að segja að Víkingur vildi losa Elías frá liðinu en sú varð ekki raunin. Hann spilaði allan leikinn í dag og segist ekki vera langt frá sínu besta. „Nei, nei. Mér persónulega finnst menn aðeins vera að ýkja en auðvitað var ég að koma eftir langt frí og úr töluvert öðruvísi fótboltamenningu þarna í Kína. Þannig að ég hef verið aðeins lengur frá fótbolta en ég er vanur. En mér finnst menn vera aðeins að ýkja þegar kemur að því að segja alla þessa hluti. En það er bara þannig, menn hafa alltaf eitthvað að segja og það er bara skemmtilegt. Maður er að komast betur inn í þetta. Maður er að komast í betra og betra form. Það er mikilvægt fyrir mig."