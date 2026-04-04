Kristófer með tvennu er Blikar flugu á­fram í bikarnum

Aron Guðmundsson skrifar
Kristófer Ingi fagnar marki með Breiðabliki á síðasta tímabili
Kristófer Ingi fagnar marki með Breiðabliki á síðasta tímabili Vísir/Jón Gautur

Kristófer Ingi Kristinsson skoraðu tvö af sex mörkum Breiðabliks er liðið bar öruggan 6-1 sigur úr býtum gegn Kormáki/Hvöt í 32-liða úrslitum Mjólkurbikars karla í fótbolta í kvöld. 

Sigur Breiðabliks í dag aldrei í hættu. Fyrirliðinn Höskuldur Gunnlaugsson kom þeim yfir með marki snemma leiks og það var svo téður Kristófer Ingi Kristinsson sem tvöfaldaði forystu Breiðabliks og sá til þess að liðið leiddi 2-0 þegar að fyrri hálfleikur rann sitt skeið. 

Ágúst Orri Þorsteinsson bætti við þriðja marki Breiðabliks á 68.mínútu áður en að Trausti Þór Þorgilsson minnkaði muninn fyrir Kormák/Hvöt með marki á 72.mínútu. 

Aðeins tveimur mínútum eftir mark Trausta bætti Kristófer Ingi við fjórða marki Breiðabliks og öðru marki sínu í leiknum.

Mörk frá Óla Val Ómarssyni og Ágústi Orra Þorsteinssyni sáu svo um að klára leikinn fyrir Breiðablik, tryggja liðinu 6-1 sigur og farmiða í 16-liða úrslit Mjólkurbikarsins.

Breiðablik mætir næst Víkingi Reykjavík í opnunarleik Bestu deildarinnar þetta árið á föstudaginn í næstu viku. Kormákur/Hvöt heldur áfram að undirbúa sig fyrir tímabilið í 2.deildinni. 

