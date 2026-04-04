Djuric skoraði er KA komst áfram í bikarnum Aron Guðmundsson skrifar 4. apríl 2026 16:53 Danijel Dejan Djuric skoraði eitt marka KA í dag Mynd:KA KA átti ekki í vandræðum með að tryggja sér sæti í 16-liða úrslitum Mjólkurbikars karla í fótbolta í dag með 5-0 sigri á Hetti. Nýr leikmaður KA, Danijel Dejan Djuric skoraði eitt af mörkum KA. Djuric gekk í raðir KA fyrir ekki svo löngu síðan og hann kom KA yfir í leik dagsins sem spilaðir var Rafey-vellinum á Egilsstöðum. Mark Djuric kom úr vítaspyrnu á 24.mínútu. Leikar stóðu 1-0 KA í vil þar til skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks þegar að Birgir Baldvinsson tvöfaldaði forystu Norðanmanna og stóðu leikar 2-0 KA í vil í hálfleik. Gestirnir frá Akureyri bættu svo við þremur mörkum í seinni hálfleik frá þeim Sveini Margeiri Haukssyni, Bjarka Fannari Helgasyni og Hallgrími Mar Steingrímssyni og urðu lokatölur 5-0 KA í vil. KA fer því áfram í 16-liða úrslit Mjólkurbikarsins en KA er úr leik. Nú tekur við keppni í Bestu deildinni hjá KA en Höttur á sæti í 3.deild í sumar. Upplýsingar um markaskorara fengnar frá Fótbolti.net. Mjólkurbikar karla KA Höttur