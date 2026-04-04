Unnið að tillögum um lengingu brimvarnargarða Landeyjahafnar Smári Jökull Jónsson skrifar 4. apríl 2026 18:01 Unnið er að tillögum um lengingu brimvarnargarða Landeyjahafnar. Vísir/Egill Danska fyrirtækið DHI vinnur nú að tillögum er varða lengingu brimvarnargarða Landeyjahafnar í samvinnu við Vegagerðina. Reiknað er með niðurstöðum vinnunnar nú í vor og í kjölfarið verður það stjórnvalda að ákveða næstu skref. Þetta kemur fram í svörum Vegagerðarinnar við fyrirspurn fréttastofu. Í umræðu á fundi bæjarstjórnar Vestmannaeyja um samgöngumál þann 25. mars kemur fram að ekki hafi verið hægt að dýpka í Landeyjahöfn í langan tíma vegna veðuraðstæðna. Í bókun kemur fram að staðan á höfninni sýni hversu aðkallandi það sé að höfnin verði kláruð og jafnframt tekið fram að danska straumlínustofnunin DHI vinni nú að tillögum að breytingum á höfninni í samvinnu við Vegagerðina. Stjórnvalda að ákveða framhaldið Í svörum Vegagerðarinnar við fyrirspurn fréttastofu kemur fram að í lokafasa verkefnsins sé verið að skoða nokkur atriði. Til dæmis lengingu á brimvarnargörðum, byggingu garða á rifinu svokallaða rétt utan við höfnina og einnig hvort hægt sé að fara í svokallaða „buffer“ dýpkun sem felist í því að dýpkaðar verði stórar holur sitt hvoru megin við höfnina. Verið sé að leita eftir leiðum til að auka nýtingu Landeyjahafnar með mannvirkjum, bæði hvað varðar sandburð og siglingar. Reiknað er með að niðurstöður verði kynntar nú í vor og í kjölfarið metið hvað þær kosta. Það sé síðan stjórnvalda að taka ákvörðun um framhaldið. Nýr aðili mun sinna dýpkun frá og með haustinu Landeyjahöfn hefur verið lokuð síðustu vikurnar vegna ónægs dýpis í höfninni. Fyrirtækið Björgun hefur séð um dýpkun í höfninni síðustu árin en lenti í vandræðum nýlega eftir að bilun kom upp í skipinu og gat þá ekki sinnt dýpkun við mikla óánægju yfirvalda í Eyjum. Skip Björgunar, Álfsnes, hefur ekki unnið að dýpkun í höfninni undanfarna daga og vikur vegna veðuraðstæðna. Nýlega voru kynntar niðurstöður úr útboði vegna dýpkun hafnarinnar á árunum 2026-2029 og var í kjölfarið samið við belgíska fyrirtækið Jan De Nul sem tekur við verkinu í haust. Fyrirtækið sinnti dýpkun í Landeyjahöfn á árunum 2015 til 2018 og sérhæfir sig í framkvæmdum sem þessum. Íris var til viðtals í Bítinu og ræddi þar einnig samgöngumál til Vestmannaeyja sem hún segir óboðleg á þessari stundu. 4. mars 2026 08:30 „Við erum ekki að biðja um neitt meira en aðrir fá“ Bæjarstjóri Vestmannaeyja segir stöðuna varðandi dýpkun Landeyjahafnar líta betur út í dag en í gær þegar Vegagerðin tilkynnti um bilun í dýpkunarskipi. Eyjamenn biðji ekki um meira en aðrir og óboðlegt sé að viðbragð sé ekkert þegar staða sem þessi kemur upp. 3. mars 2026 13:02 Mest lesið Bíll við bíl á Hellisheiði eftir að heyrúllur féllu á veginn Innlent Lilja mætt aftur á Alþingi Innlent Vanhæfi fyrirtækisins til að sinna skyldum sínum sé algert Innlent Vanalega óttist fólk að eitthvað hræðilegt sé að gerast Innlent Féll fyrir borð í Norðursjó í ofsaveðri Erlent Óveðrið hefur áhrif á flugáætlun Icelandair Innlent Snjóflóð hrifsaði með sér göngugarpa Innlent Viðvaranirnar appelsínugular og hviður yfir 40 metrum á sekúndu Veður Loka Holtavörðuheiði í hádeginu og um Suðurlandið strax í fyrramálið Veður „Opnið djöfulsins sundið, sjúku fantarnir ykkar“ Erlent Fleiri fréttir Vanhæfi fyrirtækisins til að sinna skyldum sínum sé algert Bíll við bíl á Hellisheiði eftir að heyrúllur féllu á veginn Lilja mætt aftur á Alþingi Óveðrið hefur áhrif á flugáætlun Icelandair Vanalega óttist fólk að eitthvað hræðilegt sé að gerast Lýstu eftir manni á níræðisaldri „Skynsamlegt að spyrja þjóðina“ Snjóflóð hrifsaði með sér göngugarpa Fólk stillt að mestu á Akureyri „Stórslysalaust“ á Ísafirði í nótt Hvernig greiðir Ragnar Þór atkvæði í ágúst? Gefur skít í helvítishótanir Trumps Viðreins býður fram sinn fyrsta lista á Akranesi Unnið að tillögum um lengingu brimvarnargarða Landeyjahafnar „Vatnsbólið er nánast tómt, það er að tæmast“ Hleypt inn í hollum í Vesturbæjarlaug Eldri borgarar einmana en eigi erfitt með að rífa sig upp á ný Segir stjórnvöld vinna gegn ferðaþjónustunni „Það er munur á karllíkama og kvenlíkama“ Mæla gegn því að ganga ofar en að Steini í Esjunni Óvissa í ferðaþjónustu og stuð á Aldrei fór ég suður Þrír vistaðir í fangaklefa og einn fluttur á bráðamóttöku Fyrsti innflytjandinn til að lesa Passíusálmana í kirkju skáldsins „Enginn ætti að þurfa að fara í annað land til þess að fá viðeigandi heilbrigðisþjónustu“ Lögregla lét loka þremur afhendingarstöðum áfengis „Þetta hlýtur að verða metdagur“ Snjóruðningstæki sat fast Göngin lokuð á næturnar í sjö vikur: „Hélt að þetta væri aprílgabb“ Sjúkrahúsið skilar ekki páskagjöf Smáríkisins Glórulaust að veginum hafi ekki verið lokað fyrr Sjá meira