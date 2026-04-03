Uppgjörið: Breiðablik - FH 3-1 | Breiðablik meistarar meistaranna Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 3. apríl 2026 13:31 Blikakonur lyftu bikurunum á loft. Hulda Margrét Breiðablik er meistari meistaranna eftir frábæran 3-1 sigur á FH í dag. Upphaflega átti leikurinn að fara fram í gær á skírdag en eftir tvær 15 mínútna frestanir og átta mínútur af spiluðum leik var leiknum frestað um sólarhring. Leikið var frá byrjun og átta mínúturnar frá því í gær taldar sem upphitun. Meistarakeppnin er árlegur viðburður þar sem ríkjandi Íslands- og bikarmeistarar mæta í leik til þess að útkljá hverjir séu meistarar meistaranna. Breiðablik er hins vegar bæði ríkjandi Íslands- og bikarmeistarar. Árangur FH á síðasta tímabili veitti liðinu þátttökurétt í Meistarakeppninni þetta árið. Heimakonur úr Breiðablik byrjuðu leikinn af krafti. Barbára Sól Gísladóttir skoraði fyrsta mark leiksins á 5. mínútu eftir frábæra sendingu frá Elísu Viðarsdóttur. Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir tvöfaldaði þá forystu Breiðabliks á 26. mínútu með neglu hægra megin úr teignum. Aftur var það stoðsending frá Elísu Viðarsdóttir sem kemur funheit inn í liðið eftir komu hennar frá Val. Blikar fagna marki.Hulda Margrét FH fékk ágætis tækifæri undir lok hálfleiksins þegar Ída Marín Hermannsdóttir vann aukaspyrnu rétt fyrir utan teig. Boltinn endaði hins vegar í veggnum og sóknin rann í sandinn. 2-0 fyrir Breiðablik og þannig stóðu leikar í hálfleik. FH gerði þrjár breytingar í hálfleik sem virtust ekki breyta miklu. Liðið var undir mikilli pressu frá Breiðablik fyrstu mínúturnar í seinni hálfleik. Agla María Albertsdóttir bætti við þriðja marki Breiðabliks á 58. mínútu eftir frábæra pressu Hrafnhildar Ásu sem vann boltann af Birnu Kristínu í vörn FH og kom honum yfir á Öglu sem var ein á móti markmanni. Nia Raisa Christopher skoraði fyrsta mark FH í leiknum á 80. mínútu en hún hafði fengið tvö dauðafæri fyrr í hálfleiknum en tókst loks að nýta tækifærið. Niðurstaðan 3-1 sigur Breiðabliks og er liðið því meistari meistaranna. Styrktarleikur Kolfinnu Ránar Færseth Leikurinn í dag var til styrktar Kolfinnu Rán Færseth. Kolfinna er fótboltastelpa fædd árið 2013 en hún berst við krabbamein. Allur ágóði af leiknum rennur óskiptur til Kolfinnu. Kolfinna með fyrirliðum beggja liða.Hulda Margrét Reikningur Kolfinnu: 0702-15-190113 Kt.190113-2210 #FyrirKolfinnu Stjörnur og skúrkar Barbára Sól Gísladóttir, Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir og Agla María Albertsdóttir með mörkin fyrir Breiðablik í dag. Elísa Viðarsdóttir var svo með tvær stoðsendingar. Nia Raisa Christopher sem kom til FH fyrir tímabilið skoraði eina mark FH í leiknum. Stemning og umgjörð Fín mæting og ágætis stemning enda buðu veðurguðirnir upp á einstaklega gott veður. Það heyrðist vel í stúkunni frá fáeinum stuðningsmönnum sem létu dómarana og stelpurnar heyra það ef þannig bar undir. Dómarar Gunnar Freyr Róbertsson, Tomasz Piotr Zietal og Kristófer Bergmann stóðu vaktina í dag. Leikurinn fékk að flæða vel í dag og ekkert um vafamál eða leiðindar atvik. Viðtöl Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir: „Við erum búnar að vera stígandi í þessu kerfi“ Hrafnhildur Ása í baráttunni um boltann.Hulda Margrét „Mér fannst frammistaðan fín, við náðum að pressa þær vel. Mér fannst við reyndar of opnar í fyrri hálfleik og þær voru að ná að finna hann inn fyrir.“ „Ég, Agla María og Líf höfum verið mest fremst og við erum að tengja mjög vel. Við erum búnar að vera stígandi í þessu kerfi frá því að við byrjuðum á móti Hacken. Það gekk reyndar ekki vel en síðan þá höfum við náð að spila vel saman.“ „Sumarið leggst vel í okkur og við erum mjög spenntar.“ Breiðablik Besta deild kvenna FH