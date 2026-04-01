Íslenski boltinn

Kane ver mark Blika

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Taylor Kane mun verja mark Breiðabliks í sumar.
Markmaðurinn Taylor Kane hefur skrifað undir hjá Íslands- og bikarmeisturum Breiðabliks og mun leika með liðinu á komandi tímabili í Bestu deild kvenna.

Kane kemur til félagsins frá Minnesota Aurora FC í USL-deildinni í Bandaríkjunum. Hún mun koma til með að fylla skarðið sem Katherine Devine og Kyla Elizabeth Burns skildu eftir sig.

Herdís Halla Guðbjartsdóttir mun veita Kane samkeppni. Herdís Halla stóð í markinu þegar Breiðablik varð Lengjubikarmeistari um helgina með 4-1 sigri gegn Víkingi í úrslitaleik.

Áhugavert verður að sjá hvort Taylor Kane muni setja sitt mark á íslenskt íþróttalíf með jafn sterkum hætti og nafni hennar, DeAndre Kane sem leikur með körfuboltaliði Grindavíkur. Ekki er vitað til þess að þau séu skyld, þó þau beri sama eftirnafn og spili bæði í gulri treyju. 

Besta deild kvenna Breiðablik

