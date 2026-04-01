Ætla að fá þjóðernisflokki völdin í innflytjendamálum Kjartan Kjartansson skrifar 1. apríl 2026 15:02 Ulf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar og leiðtogi Moderaterna, (t.h.) og Jimmie Åkesson, leiðtogi Svíþjóðardemókrata, (t.v.) voru lukkulegir hvor með annan þegar þeir kynntu kosningabandalag sitt í dag. AP/Jonas Ekstromer/TT Svíþjóðardemókratar verða teknir inn í ríkisstjórn og fá innflytjenda- og aðlögunarmálin í sínar hendur ef hægri flokkarnir sigra í þingkosningum í Svíþjóð seinna á þessu ári. Þetta tilkynnti Ulf Kristersson, forsætisráðherra, í dag. Kristersson, leiðtogi Moderaterna, leiðir miðhægri ríkisstjórn fjögurra flokka sem Svíþjóðardemókrata verja falli á grundvelli svokallaðs Tidö-samkomulags sem flokkarnir gerðu með sér eftir síðustu kosningar. Forsætisráðherrann blés til blaðamannafundar með Jimmie Åkesson, leiðtoga Svíþjóðardemókrata, í dag. Þar tilkynntu þeir að Svíþjóðardemókratar fengju umtalsverð áhrif í ríkisstjórn ef Tidö-flokkarnir vinna meirihluta í þingkosningum í september. „Í slíkri ríkisstjórn fengju Svíþjóðardemókratar umtalsverð áhrif á stefnu og mikilvægar ráðherrastöðu í innflytjenda- og aðlögunarmálum," sagði Kristersson sem verður forsætisráðherraefni kosningabandalagsins. Åkesson sagðist búast við að fá áhrif í samræmi við þingstyrk eftir kosningar. Þau skiptu flokkinn meira máli en fjöldi embætta eða vegtylla. Hann hafði áður boðað að flokkurinn yrði í stjórnarandstöðu ef han yrði ekki formlegur hluti af ríkisstjórn næst. Svíþjóðardemókratar hafa verið skilgreindir sem þjóðernisíhaldsflokkur og stundum fjarhægri þó að þeir þvoi hendur sínar sjálfir af þeim stimpli. Flokkurinn var stofnaður af nýnasistum og hvítum þjóðernissinnum á 9. áratug síðustu aldar en undir forystu Åkesson hefur hann lappað upp á ímynd sína. Åkesson gaf út opinbera afsökunarbeiðni í fyrra vegna sögulegra tengsla flokksins við nýnastahreyfinguna í Svíþjóð.