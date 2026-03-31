Telur að múslimar geti ekki verið Svíar Kjartan Kjartansson skrifar 31. mars 2026 15:08 Jimmie Åkesson, leiðtogi Svíþjóðardemókrata, segir múslima ekki geta verið sænska. Vísir/EPA Leiðtogi sænska fjarhægriflokksins Svíþjóðardemókrata segir að trúaðir múslimar geti ekki talist sænskir. Nýkjörinn þingmaður í Danmörku sætir harðri gagnrýni fyrir að efast um þjóðerni talskonu annars flokks. Ummælin um múslima lætur Jimmie Åkesson, leiðtogi Svíþjóðardemókrata, falla í nýrri heimildarmynd sænska ríkisútvarpsins um hann. Þau tengdust nýlegum yfirlýsingum Simonu Mohamsson, menntamálaráðherra, um „blágult íslam", inngildingu múslima í sænsku samfélagi. Mohamsson fæddist í Þýskalandi en faðir hennar er palestínskur en móðir hennar líbönsk. Åkesson segir ótækt að tala um blágult íslam þar sem hann telur næstútbreiddustu trúarbrögð heims ekki samræmast því að tilheyra sænsku þjóðinni. Fullyrðir hann að múslimar geri ekki greinarmun á því veraldlega og því trúarlega og að trúarbrögðin trompi allt annað. „Ef við göngum út frá því að þú sért múslimi og setjir þess vegna íslam ofar öllu öðru og að það sé íslam sem á stýra lífi þínu og allra annarra og ætti að stýra samfélaginu og lögum og svo framvegis þá á ég erfitt með að sjá að þú sért líka sænskur," segir Åkesson í myndinni og virðist ganga út frá að allir trúaðir múslimar aðhyllist bókstafstrú. Flokkur Åkesson ver minnihlutastjórn Ulfs Kristersson forsætisráðherra falli. Sagði talskonu annars flokk aðeins danska „lagalega" Orðræða í garð innflytjenda, ekki síst frá löndum þar sem múslimar eru í meirihluta, hefur farið harðnandi víða í vestrænum ríkjum að undanförnu. Handan Eyrarsundsins er Nadja Nathalie Isaksen, nýkjörinn þingmaður Borgaraflokksins, í klandri eftir að hún sagði að talsmaður annars flokks sem er af afgönskum uppruna væri aðeins dönsk í „lagalegum skilningi". Lars Boje Mathiesen, leiðtogi Borgaraflokksins, gefur frat í þá gagnrýni. „Að pólitískt rétthugsandi fólk haldi að ef það fer til Kína og eignist barn þar og verði kínverskir ríkisborgarar að það geri þá að Kínverjum. Það er frekar hlægilegt," skrifaði Boje á samfélagsmiðli og notaði hugtak sem var útbreitt áður en „woke" tröllreið öllu. Vissulega væri það fólk kínverskir ríkisborgarar en „vilja þau í alvöru halda því fram í einlægni í þeirra óraunsæju fræðilegu og kennilegu heimsýn að þau séu Kínverjar?" Boje hefur haft í nógu að snúast að verjast gagnrýni frá dönsku þingkosningunum í síðustu viku. Nýkjörinn þingmaður hans var rekinn eftir að ljóstrað var upp um vafasama fjármálagjörninga hans með gjaldþrota fyrirtæki.