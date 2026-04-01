Enski boltinn

Chelsea setti nýtt met í taprekstri

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Enzo Fernandez og félagar í Chelsea horfa upp á félagið sitt rekið í miklum taprekstri. Getty/Ryan Pierse

Enska úrvalsdeildarfélagið Chelsea skilaði meira en 43 milljarða króna tapi fyrir skatt á síðasta tímabili. Það er nýtt met í taprekstri ensku úrvalsdeildarinnar.

Tapið upp á 262 milljónir punda fyrir tímabilið 2024–25 er meira en 179,5 milljóna punda tap Manchester City árið 2011.

Þetta gerist þrátt fyrir að Chelsea hafi aflað 490,9 milljóna punda í tekjur á þessu tímabili, sem félagið segir vera næsthæstu heildartekjur í sögu þess.

Á tímabilinu 2024–25 vann Chelsea Sambandsdeild Evrópu og heimsmeistarakeppni félagsliða og endaði í fjórða sæti ensku úrvalsdeildarinnar.

Félagið heldur því fram að það fylgi enn fjármálareglum eins og reglum um hagnað og sjálfbærni sem heimila 105 milljóna punda tap yfir þriggja ára tímabil.

Chelsea hefur eytt meira en einum milljarði punda í leikmenn síðan BlueCo tók við félaginu árið 2022 og hefur samið við fjölda yngri leikmanna til langs tíma.

UEFA sektaði félagið um 26,7 milljónir punda í byrjun tímabils fyrir brot á reglum um kostnaðarhlutfall leikmannahóps og fylgist einnig með félaginu yfir þriggja ára tímabil.

Heimildarmenn BBC Sport hafa greint frá því að tilkynnt tap innihaldi sektir – þar á meðal 10,75 milljóna punda sekt frá ensku úrvalsdeildinni vegna umboðslaunagreiðslna í eignartíð Roman Abramovich – auk afskrifta í bókhaldi fyrir þekkta leikmenn eins og Raheem Sterling, sem var leystur undan samningi, og Mykhailo Mudryk, sem er til rannsóknar vegna fallins lyfjaprófs.

Chelsea telur að tekjur muni ná meti í næsta ársreikningi, með 85 milljónum punda aukalega fyrir sigur í heimsmeistarakeppni félagsliða, auk um 80 milljóna punda í sjónvarpstekjur frá Meistaradeildinni.

Chelsea greindi einnig frá því að kvennalið félagsins tapaði 17,1 milljón punda á tímabilinu 2024–25, en tekjur námu 21,3 milljónum punda.

