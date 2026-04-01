Í toppstandi og stefnir á alla titla Valur Páll Eiríksson skrifar 1. apríl 2026 15:02 Nikolaj Hansen, fyrirliði Víkings. Vísir/Lýður Valberg Framherjinn Nikolaj Hansen hræðist ekki aukna samkeppni í liði Víkinga fyrir komandi átök í sumar. Víkingar unnu fyrsta titil sinn á leiktíðinni um helgina og ætla sér að vinna allt sem í boði er. Íslandsmeistarar Víkings urðu meistarar meistaranna eftir 4-0 sigur á Vestra um helgina þar sem Daninn Nikolaj Hansen, fyrirliði liðsins, skoraði tvö marka Víkinga. Í fyrsta sinn í þónokkur ár hefur Hansen farið algjörlega meiðslalaus í gegnum undirbúningstímabilið og er klár í slaginn. „Við lítum mjög vel út. Þetta var mjög fínn leikur og fyrri hálfleikur var sérstaklega góður. Við stýrðum leiknum, fengum mörg færi og hefðum getað skorað eitt í viðbót," segir Nikolaj í samtali við Stefán Árna Pálsson í Sportpakkanum á Sýn. Elías Már Ómarsson samdi við Víkinga í vetur til að veita aukna samkeppni í framherjastöðunni. Það hefur veitt Nikolaj aukinn kraft á yfirstandandi undirbúningstímabili. „Þetta verður svona. Ég er í einu stærsta félaginu á Íslandi og þá verður að vera samkeppni. Ég hef sagt það að Elías pressar á mig og ég pressa á Elías. Þetta er gott fyrir okkur báða. Við munum báðir spila leiki hér og þar en ég þarf að gera allt til að Sölvi velji mig," segir Nikolaj. Víkingar eru að öðrum ólöstuðum með sterkasta og stærsta leikmannahóp landsins og taldir líklegastir í baráttunni um Íslandsmeistaratitilinn. Það er pressa fyrir komandi tímabil. „Já, já. Við erum með stóran hóp, góða leikmenn í öllum stöðum og svo verður þetta langt tímabil. Við ætlum að vinna deildina í ár, það er langt síðan lið hefur unnið tvö ár í röð. Við ætlum að gera það. Vonandi komumst við langt í Evrópu og förum vonandi lengra í bikarnum eftir að hafa fallið út í fyrstu umferð í fyrra," segir Nikolaj og bætir við: „Við mætum Fram núna á laugardaginn og það verður bara svona áfram. Við erum með stóran hóp og menn hafa allir æft mjög vel í vetur." Viðtalið má sjá í spilaranum. Víkingur Reykjavík Besta deild karla Íslenski boltinn