Víkingur - Vestri 4-0 | Víkingur er meistari meistaranna Þorsteinn Hjálmsson skrifar 29. mars 2026 15:55 Oliver Ekroth og Daníel Hafsteinsson með Meistarabikarinn í höndunum. vísir / anton brink Íslenska fótboltasumarið hófst formlega í dag þegar Meistarakeppni karla, Meistarar meistaranna, fór fram í Víkinni. Þar mættust Íslandsmeistarar Víkings og bikarmeistarar Vestra. Lauk leiknum með öruggum sigri Víkinga, 4-0, sem byrja tímabilið á titli. Víkingar stilltu upp sínu allra sterkasta liði ef frá eru taldir Gylfi Þór Sigurðsson og Gunnar Vatnhamar sem eru báðir í landsliðsverkefnum, en óvenjulegt er að keppnisleikur fari fram inn í miðju landsleikjahléi. Vestri mætti með þónokkuð breytt lið til leiks frá því í haust þegar liðið féll úr Bestu deildinni og auk þess með nýjan mann í brúnni. Daniel Badu, þjálfari Vestra, var að stýra sínum fyrsta alvöru leik hjá Vestra eftir að hann var ráðinn í nóvember. Peter Oliver Ekroth, fyrirliði Víkingsliðsins, með bikarinn.vísir / anton brink Leikurinn fór mestmegnis fram á vallarhelmingi Vestra, eins og við mátti búast. Ekki voru liðnar nema um tvær mínútur þegar Víkingar fengu sitt fyrsta marktækifæri og fengu í raun þrjá sénsa í sömu sókninni en Vestramenn vörðust fimlega. Á 17. mínútu kom fyrsta mark leiksins þegar Nikolaj Hansen kom tánni í fyrirgjöf Helga Guðjónssonar frá vinstri. Eftir markið hægðist á leiknum í um fimmtán mínútur og lítið um marktækifæri. Víkingar héldu þá í boltann og reyndu að finna glufur á þéttum varnarmúrum Vestra. Þegar hálfleikurinn nálgaðist bættu Víkingar í og sköpuðu sér nokkra ágætis sénsa. Það var þó ekki fyrr en á 44. mínútu sem það skilaði marki. Var Nikolaj Hansen þar aftur á ferðinni. Nýtti hann sér þá darraðardans inn í teig Vestra eftir hornspyrnu og potaði boltanum í netið. Staðan var 2-0 í hálfleik fyrir Íslandsmeisturunum. Síðari hálfleikurinn fór nokkuð rólega af stað en eftir um korters leik í síðari hálfleik var Nikolaj Hansen hársbreidd frá því að klára þrennu sína þegar hann skallaði rétt fram hjá marki Vestra. Á 71. mínútu slapp Valdimar Þór einn í gegn og kom sér fram hjá Marvin Darra Steinarssyni í marki Vestra. Á sama augnabliki féll Valdimar Þór og uppskar hann gult spjald fyrir dýfu í kjölfarið. Á næstu mínútum áttu Víkingar nokkur skot í átt að marki en inn fór boltinn ekki. Á 87. mínútu leiksins datt þriðja mark leiksins inn. Valdimar Þór átti þá skot frá vítateigslínunni sem söng í netinu, en skömmu áður höfðu Vestramenn verið í álitlegri stöðu hinum megin á vellinum. Víkingar voru þó ekki hættir. Óskar Borgþórsson dansaði með boltann á lokaandartökum leiksins við vítateigshorn Vestra. Endaði hann þann dans með skoti ífjærhorniðð og staðan orðin 4-0, er skotiðvartjafnframtalokasnertingg leiksins. Víkingar lyftu því fyrsta bikar tímabilsins á loft eftir leikinn. Óskar Borgþórsson fagnar hér marki sínu.vísir / anton brink Atvik leiksins Ekki mörg bitastæð atvik í þessum leik. Hins vegar var það mjög áhugavert að Sveinn Margeir Hauksson var í leikmannahóp Víkings í dag og kom meir að segja inn á undir lok leiksins. Tilkynnt var í vikunni að Sveinn Margeir færi að láni frá Víkingum til KA út þetta tímabil. Af þeim sökum verður það að teljast ansi athyglisvert að hann leiki með Víkingi þegar búið er að ákveða félagsskiptin. Stjörnur og skúrkar Nikolaj Hansen með sitt markanef ætlar að byrja þetta tímabil af krafti. Tvö mörk í dag og hefði hæglega getað skorað þrennu. Daníel Hafsteinsson var mjög áberandi í leik heimamanna og gerði fá mistök. Í raun enginn skúrkur í þessum leik, en óhætt er að segja að Pétur Bjarnason, framherji Vestra, hefur átt betri leiki. Dómarar Skagamaðurinn Þórður Þorsteinn Þórðarson var flottur í dag. Eitt stórt atvik í leiknum sem Þórður flautaði á. Í stað þess að dæma víti fyir Víking, þá fékk Valdimar Þór spjald fyrir leikaraskap. Erfitt að sjá á vellinum hvort það hafi verið réttur eða rangur dómur. Stemning og umgjörð Fínasta mæting hjá Víkingum á þennan leik í slabbinu. Herða þarf þó nokkrar skrúfur í umgjörðinni fyrir fyrsta heimaleik í Bestu deildinni, sem maður á ekki von á öðru en að það verði gert. Vestramenn spila í Lengjudeildinni í sumar. Daniel Badu: „Ég er ekki að fara gefa upp vonina fyrir tímabilið vegna þessara úrslita“ „Þetta var ekki það sem ég vildi sjá, við vorum næst bestir í þessum leik,“ sagði Daniel Badu, þjálfari Vestra, að leik loknum. „Þessi leikur er góð æfing fyrir komandi tímabil, klárlega. Hann sýnir hvar við stöndum. Við eigum langt í land en við munum halda áfram að vinna að því að verða betri og munum gera það,“ sagði Daniel kokhraustur. „Ég er ekki að fara gefa upp vonina fyrir tímabilið vegna þessara úrslita. Við vitum að við eigum mikið verk fram undan sem okkur hlakkar til að takast á við. Við þurfum að leggja hart að okkur og verða betri." Vestri á leik gegn Leikni Reykjavík um næstu helgi í 32-liða úrslitum Mjólkurbikarsins. Daniel segir leik sem þennan hjálpa til með leikæfinguna sem er mikilvæg fyrir komandi vikur. „Það hjálpar aldrei að tapa, en við þurfum leiki. Við erum aðeins eftir á hvað varðar hreysti og þessi leikur sýndi okkur margt. Vonandi bætum við okkur í þeim þáttum í næsta leik."