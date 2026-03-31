Héraðssaksóknari hefur ákveðið að ákæra Skúla Tómas Gunnlaugsson lækni fyrir manndráp af ásetningi vegna andláts 73 ára konu sem var í hans umsjá á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja árið 2019. Verjandi hans ætlar að fara fram á frávísun í málinu. Uppkomin börn konunnar sem er ákært vegna gagnrýna harðlega að Skúli Tómas hafi starfað við Landspítalann meðan mál hans var til rannsóknar.
Það var í febrúar 2021 sem fyrst voru fluttar fréttir af því að fyrrverandi læknir á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sætti rannsókn vegna gruns um vanrækslu og röð alvarlegra mistaka sem leiddu til andláts að minnsta kosti eins sjúklings. Málið væri á borði lögreglu.
Dætur umrædds sjúklings, þær Eva og Borghildur Hauksdætur stigu fram nokkrum mánuðum síðar og upplýstu að þær hefðu tilkynnt andlát móður sinnar, Dönu Kristínar Jóhannsdóttur, til Landlæknisembættisins eftir að Dana hafi verið sett á lífslokameðferð á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja í stað hvíldarinnlagnar eins og fyrst hafi staðið til. Dana hafi látist vegna rangrar greiningar og meðhöndlunar haustið 2019. Skúli Tómas Gunnlaugsson læknir væri grunaður um röð alvarlegra mistaka og vanrækslu í málinu. Fram kom að rannsókn Landlæknis vegna málsins væri ein sú umfangsmesta í sögu embættisins.
Málinu var svo vísað til lögreglunnar á Suðurnesjum haustið 2021 ásamt fimm öðrum andlátum, auk mála fimm annarra sjúklinga. Fram kom að tveir starfsmenn stofnunarinnar væru með réttarstöðu sakbornings í málinu. Annar þeirra var Skúli Tómas Gunnlaugsson læknir.
Tæplega fimm ára rannsókn er nú lokið og í gær kom í ljós að Skúli Tómas Gunnlaugsson læknir hefur verið ákærður fyrir manndráp af ásetningi í tilfelli eins sjúklings í hans umsjá. Lögreglan felldi rannsókn hinna málanna niður.
Ákært er fyrir manndráp af ásetningi og brot á lögum um heilbrigðisstarfsmenn en til vara fyrir manndráp af gáleysi og brot á sömu lögum. Gerð er krafa um að Skúli Tómas verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar auk er einkaréttarkrafa gerð.
Samkvæmt heimildum fréttastofu er ákært vegna andláts Dönu Kristínar Jóhannsdóttur sem lést eins og áður sagði á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja eftir lífslokameðferð haustið 2019.
Skúli Tómas birti í dag færslu á Facebook þar sem hann sagði ákæruna áfall. Enginn refsiverður verknaður hafi átt sér stað.
Almar Möller verjandi Skúla Tómasar sagði í samtali við fréttastofu í dag að nú þegar hefði verið ákveðið að fara fram á frávísun málsins þegar það verður þingfest í Héraðsdómi Reykjaness. Dagsetning þingfestingar liggi hins vegar ekki fyrir.
Fréttastofu hefur borist yfirlýsing frá börnum Dönu Kristínar Jóhannsdóttur. Þar kemur m.a. fram að Skúli Tómas Gunnlaugsson hafi látið hafa eftir sér að sannleikurinn muni sigra að lokum. Þau voni innilega að honum verði að þeirri ósk.
Meðal þess sem kemur fram í yfirlýsingunni er að þau hafi sent kvörtun til Landlæknis skömmu eftir að móðir þeirra dó haustið 2019.
„Málið var í rannsókn í fimmtán mánuði, lauk þann 17. febrúar 2021. Okkur þótti það langur tími en í ljósi þess að málsmeðferðartími Landlæknis er á bilinu 1-4 ár megum við víst teljast heppin. Kæra var lögð fram hjá lögreglu þann 23. febrúar 2021 og var svo rúm fimm ár í rannsókn, fyrst hjá lögreglu og svo héraðssaksóknara. Læknirinn var sviptur starfsleyfi tímabundið en var fljótt kominn aftur í vinnu á Landspítalanum og hefur starfað þar við að sinna sjúklingum meirihluta þess tíma sem málið hefur verið til rannsóknar,“ segir í yfirlýsingunni.
Þau gagnrýna að Skúli Tómas hafi verið við störf á Landspítalanum meðan málin voru til rannsóknar.
„Þegar ákæra var gefin út afþakkaði Landspítalinn vinnuframlag lífslokalæknisins. Það þótti aftur á móti ekkert að því að hafa manninn í starfi á opinberu sjúkrahúsi, árum saman, þótt hann væri grunaður um að hafa valdið dauða a.m.k. 6 sjúklinga. Læknamafían lýsti yfir stuðningi við Skúla og heilbrigðisráðherra kom í gegn lögum til verndar heilbrigðisstarfsfólki sem skaðar og drepur sjúklinga. Nánar tiltekið er lögreglu bannað að nota rannsóknargögn frá Landlæknisembættinu við rannsókn sakamála. Það er bagalegt í þessu máli því gögn kvörtunarmálsins hafa mikilvægt sönnunargildi sem nú fer forgörðum. Skúli Tómas Gunnlaugsson hefur látið hafa eftir sér að sannleikurinn muni sigra að lokum. Við vonum innilega að honum verði að þeirri ósk,“ segir að lokum í yfirlýsingunni frá börnum Dönu Kristínar Jóhannsdóttur.