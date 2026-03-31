Edition-málið komið aftur til sak­sóknara og far­bann fram­lengt

Árni Sæberg skrifar
Fólkið fannst látið á Edition hótelinu.
Fólkið fannst látið á Edition hótelinu. Vísir/Anton Brink

Frönsk kona sem grunuð eru um að hafa myrt eiginmann sinn og dóttur á Edition-hótelinu síðasta sumar sætir áframhaldandi farbanni til 27. apríl næstkomandi. Mál hennar er komið aftur á borð Héraðssaksóknara, eftir að hafa verið sent lögreglu til frekari rannsóknar í febrúar.

Þetta segir Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari í samtali við Vísi. Málið sé nýkomið aftur til embættisins og úrskurður um áframhaldandi gæsluvarðhald hafi verið kveðinn upp á sunnudag. Konan hefur sætt farbanni frá 4. september, þegar hún losnaði úr gæsluvarðhaldi, og hefur kært nýjasta farbannsúrskurðinn til Landsréttar, að sögn Ólafs Hauks. Farbannið átti að renna út í gær.

Það var þann 14. júní í fyrra sem frönsk feðgin fundust látin á hótelherbergi á Edition-hótelinu við hafnarbakkann í Reykjavík. Eiginkona og móðir hinna látnu játaði á vettvangi að hafa drepið þau, hefði svo ætlað að svipta sig lífi en ekki lokið við ætlunarverk sitt. Síðan þá hefur konan breytt afstöðu sinni og neitar sök.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lauk rannsókn sinni á málinu þann 20. janúar og Héraðssaksóknari tók þá til skoðunar hvort tilefni væri til að gefa út ákæru á hendur konunni. Þann 24. febrúar var greint frá því að Héraðssaksóknari hefði sent málið aftur til lögreglu til frekari rannsóknar.

„Það voru nokkrir lausir endar sem átti eftir að hnýta,“ sagði Karl Ingi Vilbergsson, settur varahéraðssaksóknari, í samtali við Vísi þá.

Nú hafa þeir lausu hnútar verið hnýttir og Héraðssaksóknari tekur aftur til skoðunar hvort ákæra verði gefin út.

