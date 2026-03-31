Gyökeres tryggði Svíþjóð HM sæti með dramatísku sigurmarki Aron Guðmundsson skrifar 31. mars 2026 20:45 Gyökeres fagnar marki sínu í kvöld Vísir/getty Svíþjóð tryggði sér í kvöld sæti á HM í fótbolta í sumar með dramatískum sigri á Póllandi hreinum úrslitaleik um HM sæti. Viktor Gyökeres, tryggði Svíum sigur með marki undir lok leiks. Lokatölur 3-2. Það var hart barist í leik kvöldsins enda mikið undir. Anthony Elanga kom Svíum yfir með marki á 20.mínútu áður en að Nicola Zalewski jafnaði metin fyrir Pólverja skömmu síðar. Skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks dró svo aftur til tíðinda þegar að Gustaf Lagerbielke kom Svíum aftur í forystuna með skallamarki eftir stoðsendingu frá Benjamin Nygren. 2-1. Aftur jöfnuðu Pólverjar þó. Nú með marki frá Karol Swiderski á 55.mínútu. 2-2. Það virtist allt vera stefna í framlengingu þegar skammt var eftir af venjulegum leiktíma en á 88.mínútu tók Viktor Gyökeres, framherji sænska landsliðsins og Arsneal, málin í sínar hendur og tryggði Svíum sigur og HM sæti með dramatísku sigurmarki eftir stoðsendingu rá Besfort Zeneli. Lokatölur 3-2 sigur Svía sem munu leika í F-riðli á HM í sumar með Hollandi, Japan og Túnis. Tyrkir tryggðu sér einnig sæti á HM í kvöld með eins marks sigri á Kósóvó sem hefur átt ævintýralegu gengi að fagna upp á síðkastið. Kerem Akturkoglu skoraði markið sem tryggði Tyrkjum sæti á HM á 53.mínútu í leik kvöldsins. Tyrkir spila í D-riðli HM í sumar með Bandaríkjunum, Paragvæ og Ástralíu. HM 2026 í fótbolta