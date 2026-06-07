Forritaði HM getraunaleik og býður hundrað þúsund í verðlaun Ágúst Orri Arnarson skrifar 7. júní 2026 14:15 Tekst Argentínu að verja heimsmeistaratitilinn? Það er ágætis gisk allavega að mati Atla Freys. Margir hafa gaman af því að giska á hvernig leikirnir á HM munu fara. Atli Freyr Hallbjörnsson er einn þeirra og hann er búinn að forrita getraunaleik sem allir Íslendingar geta tekið þátt í. Hundrað þúsund króna verðlaunaféð er í boði Atla og föður hans. Giskó kallast leikurinn og gengur jú út á það að giska. Ekki bara hvernig stakir leikir fara heldur allt mótið í heild sinni. Leikurinn er metnaðarfullur og fylgir erlendum fyrirmyndum. „Ég var fyrst með þetta fyrir tveimur árum í kringum EM, þá setti ég upp síðu bara fyrir vini mína. Ég ætlaði að gera eitthvað svoleiðis aftur en svo datt mér í hug að gera þetta bara opið og bjóða fólki að taka þátt,“ segir höfundurinn og hönnuðurinn, Atli Freyr Hallbjörnsson. „Það er mikið af svona tippleikjum á netinu en þessi er hugsaður fyrir Íslendinga,“ bætti Atli við en vefurinn er einmitt allur á íslensku. Innan leiksins er hægt að stofna deildir, svipað og þekkist í hinum vinsæla Fantasy Premier League leik, þar sem vinnustaðir og vinahópar slá oft upp í keppni. Allir sem skrá sig til leiks eiga svo möguleika á stóra verðlaunapottinum. Atli Freyr og faðir hans, fjárfestirinn Hallbjörn Karlsson, greiða fyrir hundrað þúsund króna peningaverðlaun sem eru í boði. „Hugmyndin var fyrst að hafa 25 þúsund kall. Fyrst var það svoleiðis en svo langaði pabba að styrkja þetta. Hann bauðst til að hækka pottinn,“ segir Atli. „Þetta er ekki veðmálsvefur, og selur engar upplýsingar um notandann, hugmyndin er ekki að hagnast á þessu. Bara skemmtun,” skrifaði Hallbjörn um leikinn á Facebook. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Biles flutt á spítala og er þakklát að vera á lífi Sport Ollie Kane kynntur til leiks Fótbolti „Hann breytti kúlturnum“ Handbolti Býst við skömmum frá KSÍ Íslenski boltinn Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Íslenski boltinn HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? Fótbolti Rúmlega helmingur hlaupara þurfti að hætta Sport Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Íslenski boltinn Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Fótbolti „Ég verð að spila“ Enski boltinn Fleiri fréttir Forritaði HM getraunaleik og býður hundrað þúsund í verðlaun Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Ollie Kane kynntur til leiks Messi á bekknum í sigri Argentínu HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? „Ég verð að spila“ Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Englendingar ósannfærandi í sigri Havertz aðalmaðurinn í sigri á Bandaríkjunum Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Vestri valtaði yfir Völsung Vonar að völlurinn verði ekki til vandræða Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Rauði djöfullinn Doku gerir varnarmenn gráhærða Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Landsliðsmenn Íran komnir með ferðaleyfi til Bandaríkjanna Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada HM-minning: „Leyfið þeim að kyssast“ Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan „Við nutum þess í botn að vera þarna“ Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Hefur ekki áhyggjur af slæmum velli Myndasyrpa: Sara Björk snýr heim Verður hjá Celtic eitt ár í viðbót Sjá meira