Fótbolti

Forritaði HM getraunaleik og býður hundrað þúsund í verð­laun

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Tekst Argentínu að verja heimsmeistaratitilinn? Það er ágætis gisk allavega að mati Atla Freys.
Tekst Argentínu að verja heimsmeistaratitilinn? Það er ágætis gisk allavega að mati Atla Freys.

Margir hafa gaman af því að giska á hvernig leikirnir á HM munu fara. Atli Freyr Hallbjörnsson er einn þeirra og hann er búinn að forrita getraunaleik sem allir Íslendingar geta tekið þátt í. Hundrað þúsund króna verðlaunaféð er í boði Atla og föður hans.

Giskó kallast leikurinn og gengur jú út á það að giska. Ekki bara hvernig stakir leikir fara heldur allt mótið í heild sinni. Leikurinn er metnaðarfullur og fylgir erlendum fyrirmyndum.

„Ég var fyrst með þetta fyrir tveimur árum í kringum EM, þá setti ég upp síðu bara fyrir vini mína. Ég ætlaði að gera eitthvað svoleiðis aftur en svo datt mér í hug að gera þetta bara opið og bjóða fólki að taka þátt,“ segir höfundurinn og hönnuðurinn, Atli Freyr Hallbjörnsson.

„Það er mikið af svona tippleikjum á netinu en þessi er hugsaður fyrir Íslendinga,“ bætti Atli við en vefurinn er einmitt allur á íslensku.

Innan leiksins er hægt að stofna deildir, svipað og þekkist í hinum vinsæla Fantasy Premier League leik, þar sem vinnustaðir og vinahópar slá oft upp í keppni.

Allir sem skrá sig til leiks eiga svo möguleika á stóra verðlaunapottinum. Atli Freyr og faðir hans, fjárfestirinn Hallbjörn Karlsson, greiða fyrir hundrað þúsund króna peningaverðlaun sem eru í boði.

„Hugmyndin var fyrst að hafa 25 þúsund kall. Fyrst var það svoleiðis en svo langaði pabba að styrkja þetta. Hann bauðst til að hækka pottinn,“ segir Atli.

„Þetta er ekki veðmálsvefur, og selur engar upplýsingar um notandann, hugmyndin er ekki að hagnast á þessu. Bara skemmtun,” skrifaði Hallbjörn um leikinn á Facebook.

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