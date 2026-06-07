Messi á bekknum í sigri Argentínu

Argentína fagnaði 2-0 sigri í æfingaleik gegn Hondúras í nótt. Lautaro Martínez og Giuliano Simeone skoruðu mörkin en Lionel Messi vermdi varamannabekkinn.
Leikurinn var hluti af undirbúningi Argentínu fyrir HM. Ríkjandi heimsmeistararnir eiga svo eftir að mæta íslenska landsliðinu aðfaranótt miðvikudags.
Lautaro Martínez átti frábæran leik fyrir Argentínu í nótt. Hann skoraði fyrsta markið á 37. mínútu úr vítaspyrnu, eftir klaufalegt brot Hondúras-manna á Nicolás Tagliafico.
Martínez lagði svo annað markið upp fyrir Giuliano Simeone með skemmtilegri hælspyrnu.
Argentina's bench vs. Honduras 🤯 pic.twitter.com/tWHhhASWUT— ESPN FC (@ESPNFC) June 7, 2026
Argentina's bench vs. Honduras 🤯 pic.twitter.com/tWHhhASWUT
Argentína skipti öllu byrjunarliðinu út í seinni hálfleik en varamaðurinn Lionel Messi gat ekki tekið þátt í leiknum vegna meiðsla. Messi er að glíma við álagsmeiðsli í læri en vonast er til að hann geti spilað eitthvað gegn Íslandi á þriðjudag.
Messi hefur nú þegar slegið metið fyrir flesta leiki á HM (26) og þarf fjögur mörk til að slá markamet Miroslav Klose (16).
Í nótt mættust Brasilía og Egyptaland einnig í æfingaleik. Brassar fóru þar með 2-1 sigur.
Bruno Guimares skoraði fyrsta mark leiksins fyrir Brasilíu á 7. mínútu, með góðu skoti fyrir utan vítateig.
Forystan entist aðeins í þrjár mínútur því þá skoraði Mostafa Ziko jöfnunarmark Egyptalands, eftir slaka sendingu hjá miðverðinum Marquinhos.
Igor Thiago fékk frábært færi rétt fyrir hálfleik en skoraði ekki. Hann var síðan tekin af velli í hálfleik og Endrick kom inn á. Egyptaland gerði einnig breytingar á sínu liði og skipti meðal annars Mohamed Salah inn á.
Endrick var fljótur að láta til sín taka og skoraði sigurmark leiksins eftir góða fyrirgjöf frá Raphinha á 52. mínútu.
Neymar gat ekki tekið þátt í leiknum vegna meiðsla og var utan hóps. Brassar lentu líka í öðrum meiðslum þegar varnarmaðurinn Wesley neyddist til að fara af velli.
RAPHINHA TO ENDRICK FOR BRAZIL 🇧🇷That moment between Endrick and Don Carlo after scoring the match-winning goal 💙 pic.twitter.com/J02x9bSuMj— ESPN FC (@ESPNFC) June 7, 2026
RAPHINHA TO ENDRICK FOR BRAZIL 🇧🇷That moment between Endrick and Don Carlo after scoring the match-winning goal 💙 pic.twitter.com/J02x9bSuMj