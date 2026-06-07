Verðandi leikmaður United kallaður inn í hópinn fyrir HM Ágúst Orri Arnarson skrifar 7. júní 2026 16:45 Éderson er á leiðinni á HM. Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio v Verðandi leikmaður Manchester United, Éderson, er á leiðinni á HM vegna meiðsla Wesley. Breytingarnar á landsliðshópi Brasilíu hafa verið staðfestar. Wesley fór meiddur af velli á 17. mínútu í 2-1 sigri Brasilíu gegn Egyptalandi í nótt. Vegna meiðslanna hefur Wesley dregið sig úr landsliðshópnum og Éderson, leikmaður Atalanta á Ítalíu, hefur verið kallaður inn í hans stað. Miðjumaðurinn Éderson mun nú ferðast til Bandaríkjanna og koma til móts við landsliðið. Yfirvofandi félagaskiptum hans til Manchester United verður slegið á frest þar til eftir HM. Éderson skoraði tvö mörk og lagði eitt mark upp í ítölsku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili. Honum er ætlað að fylla í skarð samlanda síns, Casemiro, sem er á förum frá Manchester United. Carlo Ancelotti, landsliðsþjálfari Brasilíu, valdi upphaflega aðeins fimm miðjumenn í hópinn; Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) og Lucas Paqueta (Flamengo); en níu varnarmenn og níu sóknarmenn. Hlutfallið hefur nú jafnast aðeins út þegar varnarmaðurinn Wesley dettur út fyrir miðjumanninn Éderson. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Biles flutt á spítala og er þakklát að vera á lífi Sport Ollie Kane kynntur til leiks Fótbolti „Hann breytti kúlturnum“ Handbolti Býst við skömmum frá KSÍ Íslenski boltinn Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Íslenski boltinn Keppnin stoppuð eftir árekstur Leclerc Formúla 1 HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? Fótbolti Rúmlega helmingur hlaupara þurfti að hætta Sport Yngsti sigurvegari í sögu Mónakó Formúla 1 Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Fótbolti Fleiri fréttir Forritaði HM getraunaleik og býður hundrað þúsund í verðlaun Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Ollie Kane kynntur til leiks Messi á bekknum í sigri Argentínu HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? „Ég verð að spila“ Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Englendingar ósannfærandi í sigri Havertz aðalmaðurinn í sigri á Bandaríkjunum Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Vestri valtaði yfir Völsung Vonar að völlurinn verði ekki til vandræða Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Rauði djöfullinn Doku gerir varnarmenn gráhærða Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Landsliðsmenn Íran komnir með ferðaleyfi til Bandaríkjanna Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada HM-minning: „Leyfið þeim að kyssast“ Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan „Við nutum þess í botn að vera þarna“ Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Hefur ekki áhyggjur af slæmum velli Myndasyrpa: Sara Björk snýr heim Verður hjá Celtic eitt ár í viðbót Sjá meira