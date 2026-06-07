Fótbolti

Verðandi leik­maður United kallaður inn í hópinn fyrir HM

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Éderson er á leiðinni á HM.
Éderson er á leiðinni á HM. Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio v

Verðandi leikmaður Manchester United, Éderson, er á leiðinni á HM vegna meiðsla Wesley. Breytingarnar á landsliðshópi Brasilíu hafa verið staðfestar.

Wesley fór meiddur af velli á 17. mínútu í 2-1 sigri Brasilíu gegn Egyptalandi í nótt.

Vegna meiðslanna hefur Wesley dregið sig úr landsliðshópnum og Éderson, leikmaður Atalanta á Ítalíu, hefur verið kallaður inn í hans stað.

Miðjumaðurinn Éderson mun nú ferðast til Bandaríkjanna og koma til móts við landsliðið.

Yfirvofandi félagaskiptum hans til Manchester United verður slegið á frest þar til eftir HM.

Éderson skoraði tvö mörk og lagði eitt mark upp í ítölsku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili. Honum er ætlað að fylla í skarð samlanda síns, Casemiro, sem er á förum frá Manchester United.

Carlo Ancelotti, landsliðsþjálfari Brasilíu, valdi upphaflega aðeins fimm miðjumenn í hópinn; Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) og Lucas Paqueta (Flamengo); en níu varnarmenn og níu sóknarmenn. 

Hlutfallið hefur nú jafnast aðeins út þegar varnarmaðurinn Wesley dettur út fyrir miðjumanninn Éderson. 

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