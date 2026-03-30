Enski landsliðsþjálfarinn Thomas Tuchel er síður en svo reiður við þá leikmenn sem hafa dregið sig úr enska landsliðshópnum fyrir næsta leik.
Noni Madueke, Declan Rice, Bukayo Saka, John Stones og Adam Wharton hafa allir dregið sig úr hópnum eftir leik Englands við Úrúgvæ á föstudag. Þeir verða þar af leiðandi ekki með í leiknum gegn Japan á morgun.
Þetta er síðasti landsleikjaglugginn áður en Tuchel þarf að velja HM-hópinn í lok maí.
„Þetta er veruleikinn sem við þurfum að glíma við á þessum tíma. Það eru leikmenn að taka þátt í mörgum keppnum og eru undir miklu álagi. Það eru leikmenn í hópnum sem hafa spilað enn meira en síðasta tímabil. Það er áhyggjuefni,“ sagði Tuchel og hefur fullan skilning á því að það þurfi að passa upp á heilsu leikmanna.
„Þessir leikmenn eiga skilið smá frí frá fótbolta. Ekki síst vegna andlegrar heilsu. Þetta er svekkjandi en ég get ekki kennt leikmönnunum um. Ég er ekki reiður út í þá.“