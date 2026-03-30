Tölur um vaxandi trúrækni ungs fólks byggðar á sandi Kjartan Kjartansson skrifar 30. mars 2026 11:06 Trúðar á árlegri trúðamessu í Allraheilagrakirkjunni í London. Þeir gætu haft samúð með stjórnendum könnunarfyrirtæki sem enduðu með tertu í andlitinu eftir að þeir skiluðu biblíufélagi gallaðri skoðanakönnunun um kirkjusókn ungs fólks. Vísir/EPA Bresk skýrsla þar sem því var haldið fram að kirkjusókn ungs fólks hefði tekið gríðarlegan kipp hefur verið dregin til baka. Í ljós kom að niðurstöður könnunar byggðust að hluta til á fölskum svörum. Miklar athygli vakti í Bretlandi þegar Biblíufélagið þar í landi birti skýrslu í fyrra þar sem kom fram að kirkjusókn fólks á aldrinum 18-24 ára hefði fjórfaldast frá 2018 til 2024, farið úr fjórum prósentum í sextán. Þróunin var kölluð „hljóðlát endurvakning" trúar. Þrátt fyrir að félagsfræðingar bentu á að þær niðurstöður rímuðu illa við önnur gögn og jafnvel tölur ensku kirkjunnar sjálfrar um kirkjusókn var trúarvakning ungs fólks rædd á breska þinginu, í fjölmiðlum og í kirkjum vítt og breitt um landið, að sögn breska ríkisútvarpsins BBC. Nú hefur skýrslan verið dregin til baka eftir að könnunarfyrirtækið Yougov viðurkenndi að niðurstöður í könnun sem það gerði fyrir skýrsluna hefðu ekki reynst áreiðanlegar. Fyrirtækið segir að fyrir mannleg mistök hafi svörum frá fólki sem kann að hafa svarað spurningum af handahófi til þess eins að fá þóknun fyrir að taka könnunina ekki verið eytt út. Ítrekað bent á að tölurnar væru rangar Stephan Shakespeare, forstjóri Yougov, segir fyrirtækið bera fulla ábyrgð á mistökunum og að það biðjist afsökunar á hvernig fór. Ráðist hefði verið í úttekt á könnuninni vegna þeirrar umræðu sem niðurstöðurnar sköpuðu. Biblíufélagið sem birti tölurnar í skýrslu sinni segist svikið. Fulltrúa Yougov hafi ítrekað fullvissað það um að tölurnar væru áreiðanlegar. Félagsfræðiprófessor sem gerði athugasemdir við tölurnar en fékk engin viðbrögð frá Biblíufélaginu segist á báðum áttum nú þegar sýnt hefur verið fram á að hann hafði rétt fyrir sér. „Ég veit ekki hvort ég eigi að vera sáttur við að fá uppreist æru eða pirraður yfir þeim tíma sem ég eyddi í að benda á að tölurnar væru klárlega rangar," segir David Voas, heiðursprófessor í félagsfræði, við BBC. Bretland Trúmál Skoðanakannanir