Neitar að hafa myrt mann á Kársnesi Árni Sæberg skrifar 30. mars 2026 10:16 Maðurinn fannst látinn í íbúð að Skjólbraut. Vísir/Vilhelm Grískur karlmaður á fertugsaldri, sem ákærður hefur verið fyrir að stinga annan mann til bana í íbúð við Skjólbraut í Kópavogi í nóvember, neitar sök í málinu. Ríkisútvarpið greinir frá þessu en þingfesting máls ákæruvaldsins á hendur manninum fór fram í Héraðsdómi Reykjaness í morgun. Maðurinn hefur hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan 10. desember í tengslum við rannsókn lögreglu á mannsláti við Skjólbraut í Kópavogi þann 30. nóvember. Maðurinn var handtekinn nokkrum dögum eftir andlátið en sleppt úr haldi eftir nokkurra daga gæsluvarðhald. Degi eftir að honum var sleppt var hann handtekinn á ný og úrskurðaður í gæsluvarðhald. Ákæra á hendur honum var gefin út í síðustu viku. Líkt og Vísir fjallaði um fyrir helgi kemur fram í nýlegum gæsluvarðhaldsúrskurði yfir manninum að lögregla telji framburð hans ótrúverðugan en rökstuddur grunur sé um að hann hafi veitt hinum látna áverka sem leiddu til dauða hans. Blóðug skóför og DNA hins grunaða á hnífum sem fundust á vettvangi auk lokaniðurstöðu krufningar séu meðal gagna sem benda til sektar mannsins. Í frétt Ríkisútvarpsins segir að málið verði næst tekið fyrir þann 16. apríl. Til standi að aðalmeðferð í málinu hefjist 6. maí og henni verði framhaldið föstudaginn 8. maí.