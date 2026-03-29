Enski boltinn

Enska landsliðskonan missti fóstur

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Missy Bo Kearns er leikmaður Aston Villa í ensku deildinni en var í barneignarleyfi.
Enska knattspyrnukonan Missy Bo Kearns hefur greint frá því að hún hafi misst fóstur.

Kearns, sem er miðjumaður Aston Villa og unnusti hennar er Liam Walsh, leikmaður Luton Town, hafði deilt fréttum af þungun sinni í byrjun mars.

„Það er með sorg í hjarta sem við viljum deila því að við höfum misst barnið okkar á meðgöngu,“ skrifaði hin 24 ára Kearns í færslu á samfélagsmiðlum.

„Síðustu vikur hafa verið fullar af sorg sem erfitt er að útskýra og við erum enn að reyna að sætta okkur við þetta allt.“

Kearns, sem lék sinn fyrsta landsleik fyrir England í júní 2025, lék yfir hundrað leiki fyrir Liverpool áður en hún gekk til liðs við Aston Villa í ágúst 2024.

Hún bætti við: „Núna einbeitum við okkur að því að ná okkur og styðja hvort annað í gegnum þetta. Við kunnum svo sannarlega að meta ástina og stuðninginn í kringum okkur meira en orð fá lýst.“

Aston Villa gaf líka frá sér yfirlýsingu: „Við sendum alla okkar ást og stuðning til Missy Bo og Liam á þessum erfiðu tímum.“

