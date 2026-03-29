Fram­kvæmda­stjórinn segir af sér í miðjum stormi

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Veron Mossengo-Omba gæti samt farið í forsetaframboð í næsta mánuði.
Framkvæmdastjóri afríska knattspyrnusambandsins (CAF), Veron Mossengo-Omba, hefur sagt starfi sínu lausu.

Mossengo-Omba segist að setjast í helgan stein en starfslok hans koma í kjölfar einhvers stormasamasta tíma í sögu sambandsins.

Hann hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir meðhöndlun sambandsins á máli sem kom upp í úrslitaleik Afríkubikarsins milli Senegal og Marokkó.

Ákall hefur verið uppi um allsherjar rannsókn á störfum sambandsins eftir að Senegal var svipt titlinum og Marokkó varð Afríkumeistari í dómssal. Sú ákvörðun var tekin af áfrýjunarnefnd CAF en Mossengo-Omba hefur engu að síður þurft að svara fyrir hana.

Mossengo-Omba er 66 ára gamall og af kongóskum uppruna en einnig ríkisborgari í Sviss eftir að hafa starfað fyrir FIFA um árabil. Hann og forseti FIFA, Gianni Infantino, hafa verið vinir í mörg ár.

Samkvæmt heimildum Reuters stefnir Mossengo-Omba á að bjóða sig fram sem forseti afríska knattspyrnusambandsins í næsta mánuði, þrátt fyrir að segjast vera hættur störfum framkvæmdastjóra til að fara á eftirlaun.

