Framkvæmdastjóri afríska knattspyrnusambandsins (CAF), Veron Mossengo-Omba, hefur sagt starfi sínu lausu.
Mossengo-Omba segist að setjast í helgan stein en starfslok hans koma í kjölfar einhvers stormasamasta tíma í sögu sambandsins.
Hann hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir meðhöndlun sambandsins á máli sem kom upp í úrslitaleik Afríkubikarsins milli Senegal og Marokkó.
Ákall hefur verið uppi um allsherjar rannsókn á störfum sambandsins eftir að Senegal var svipt titlinum og Marokkó varð Afríkumeistari í dómssal. Sú ákvörðun var tekin af áfrýjunarnefnd CAF en Mossengo-Omba hefur engu að síður þurft að svara fyrir hana.
Mossengo-Omba er 66 ára gamall og af kongóskum uppruna en einnig ríkisborgari í Sviss eftir að hafa starfað fyrir FIFA um árabil. Hann og forseti FIFA, Gianni Infantino, hafa verið vinir í mörg ár.
Samkvæmt heimildum Reuters stefnir Mossengo-Omba á að bjóða sig fram sem forseti afríska knattspyrnusambandsins í næsta mánuði, þrátt fyrir að segjast vera hættur störfum framkvæmdastjóra til að fara á eftirlaun.